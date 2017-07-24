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HDP'nin 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin yeri belli oldu

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir’in konuşacağı grup toplantısı Diyarbakır Kayapınar’daki Ekin Ceren Parkı’nda düzenlenecek

24 Temmuz 2017 23:44

HDP, Grup Toplantısı’nı yarın Koşuyolu Parkı’nda düzenleyeceğini duyurmuştu. Gün boyunca Diyarbakır Valiliği ile süren görüşmelerin ardından grup toplantısının Ekin Ceren Parkı’nda düzenlenmesine karar verildi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir’in konuşacağı grup toplantısı yarın (25 Temmuz Salı) saat 12.30’da Diyarbakır Kayapınar’daki Ekin Ceren Parkı’nda düzenlenecek. Toplantının ardından milletvekilleri bir hafta sürecek ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni de burada tutacak.

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