HDP'nin 'Vicdan ve Adalet Nöbeti', İzmir’de son buldu (2)

NÖBET BASIN AÇIKLAMASIYLA BİTTİ

İzmir’de son bulan \'Vicdan ve Adalet Nöbeti\'nin ardından basın açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, nöbetin tutulduğu Gündoğdu Meydanı’ndan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yürüyerek geldi. Kemalbay, HDP’li milletvekilleri ve partililerle burada basın açıklaması yaptı. Nöbeti değerlendiren Kemalbay, “Bir haftadır, bu ülkenin meclisinin üçüncü büyük partisinin milletvekilleri Gündoğdu Meydanı’nda 7 gün 24 saat vicdan ve adalet için nöbetteydi. Bu ülke şu anda bir tek adam rejimi ile yönetilmeye çalışılıyor. Bu rejim kendini kurumsallaştırmak için bir yol haritası çizmiş. Bu yol haritasına göre eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, partililerimiz rehin alınmış durumda, özgür basın ve gazeteciler rehin alınmış durumda. Türkiye’nin en kıymetli akademisyenleri işinden atılmış ve sivil bir ölüme mahkum edilmiş görünüyor\" dedi. Çözüm sürecini hatırlatan Kemalbay şöyle devam etti:

“2013 yılından 2015’e kadar Türkiye evlere tabutların gitmediği, insanların siyaseti, sorunlarını konuşabildiği bir dönem yaşadı. İşte o iki yıl bir barış ve müzakere süreci inşa edilmeye çalışıyordu. Bugünlerde Kolombiya’da devlet ile halk arasındaki çatışmalar barışın inşa edilmesi sürecine evriliyor. Kolombiya halkları başardı. Fakat biz yeniden savaşın içine doğru sürükleniyoruz. Bugün 90’lardaki gibi 12 Eylül’deki gibi hapishanelerde tekrar işkenceler tek tip kıyafetler gündeme geldiyse işte bu savaş yüzündendir. Kolombiya halkı savaşın son nefesini görüyor, fakat biz şimdi kırbaçlanmış, azgınlaşmış bir savaşa doğru sürükleniyoruz. İşte bizim vicdan ve adalet nöbetimiz bu gidişi durdurmak içindir. Yeni bir süreç halkların mücadelesi ile başlayabilir.Barışı inşa edeceğiz, birlikte kazanacağız.\"

\'BU ÜLKEYİ RACON KESENLER Mİ YÖNETMELİ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın \"Racon kesilecekse bizzat kendim keserim\" sözlerini hatırlatan Kemalbay, \"Bizler faşizmin kurumsallaşmasına karşı mücadele yürütüyoruz. Bugün Tayyip Erdoğan racon kesmekten bahsediyor. Bu ülkeyi racon kesenler mi yönetmeli? Ne yaparsanız yapın bizler demokrasiyi bu topluma yaşatacağız, barışı, özgürlüğü, adaleti yeniden tesis edeceğiz, Türkiye halklarını özgürleştirmek için birleşerek mücadelemizi sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz\" diye konuştu.



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