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HDP'nin Anayasa Komisyonu üyeleri belli oldu

Komisyonun bu hafta toplanması bekleniyor

25 Ocak 2016 12:58

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda HDP adına bulunacak üyeler belirlendi. 

HDP'nin komisyon üyeleri Mithat Sancar, Garo Paylan ve Meral Danış Beştaş oldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu için üye bildirme süresi bugün doldu. Dört partinin de üyelerinin belirlenmesinin üzerine komisyon, mesaisine bu hafta başlayacak. Komisyonun ilk tartışma konusu “süre” ile ilgili olacak. AKP, komisyonun çalışması süresinin 6 ay olması gerektiğini belirtirken muhalefet partileri süre sınırlamasına karşı çıkıyor.
 

AKP'nin üyeleri

 

Ahmet İyman

Cemil çiçek

Abdülhamit Gül

 

CHP'nin üyeleri

 

Namık Havutça

Ömer Süha Aldan

Bülent Tezcan

 

MHP'nin üyeleri

 

Oktay Öztürk

Mehmet Parsak

Kadir Koçdemir

 

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