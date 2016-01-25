HDP'nin Anayasa Komisyonu üyeleri belli oldu

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda HDP adına bulunacak üyeler belirlendi.
HDP'nin komisyon üyeleri Mithat Sancar, Garo Paylan ve Meral Danış Beştaş oldu.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu için üye bildirme süresi bugün doldu. Dört partinin de üyelerinin belirlenmesinin üzerine komisyon, mesaisine bu hafta başlayacak. Komisyonun ilk tartışma konusu “süre” ile ilgili olacak. AKP, komisyonun çalışması süresinin 6 ay olması gerektiğini belirtirken muhalefet partileri süre sınırlamasına karşı çıkıyor.
AKP'nin üyeleri
Ahmet İyman
Cemil çiçek
Abdülhamit Gül
CHP'nin üyeleri
Namık Havutça
Ömer Süha Aldan
Bülent Tezcan
MHP'nin üyeleri
Oktay Öztürk
Mehmet Parsak
Kadir Koçdemir