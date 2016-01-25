Yeni anayasa masası bu hafta kuruluyor; ilk tartışma konusu ne olacak?

AKPa, CHP ve MHP’nin ardından HDP’nin de üyelerini bildirmesiyle kurulacak olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu mesaisine bu hafta başlıyor. Komisyonun ilk tartışma konusu “süre” ile ilgili olacak. AKP, komisyonun çalışması süresinin 6 ay olması gerektiğini belirtirken muhalefet partileri süre sınırlamasına karşı çıkıyor.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bu hafta mesaisine başlıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın partilere üye bildirmeleri için verdiği süre bugün dolacak.

AKP’yi komisyonda eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül temsil edecek.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda CHP’yi ise Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Balıkesir Milletvekili Namık Kemal Havutça ve Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan temsil edecek. MHP’li üyeler de Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’den oluşuyor.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanması beklenen Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ilk etapta çalışma usulleri, yani komisyonun bir anlamda “içtüzüğü” tartışılacak.

Geçen dönem kurulan komisyonda olduğu gibi bu kez de eşit temsil konusunda uzlaşan partilerin, tam mutabakatla karar almaya ilişkin de uzlaşması bekleniyor. AKP'nin geçen dönem başlangıçta direndiği “tam mutabakatla karar alma” kuralı konusunda bu kez baştan “olur” vermesinin nedeninin de “başkanlık sistemi” önerisi olduğu öğrenildi. AKP'li bir yönetici, “Tam mutabakatla karar alınmazsa komisyonda başkanlık sistemini istemeyen muhalefet çoğunluğuyla bizim önerimiz tamamen devre dışı bırakılabilir. O nedenle tam mutabakat daha çok bize lazım” görüşünü dile getirdi.

Komisyonun önündeki en önemli tartışma, içerikten önce işin ne zaman bitirileceği konusunda yaşanacak. AKP, Meclis tatile girene kadar, yani 6 ay içinde çalışmanın sonuçlanmasını istiyor. Ancak muhalefet böyle bir sınırlamaya karşı.

İktidar, paketin geçen dönem yeterince tartışıldığını, anlaşılamayan maddelerin belli olduğunu, bunlar üzerinde yoğunlaşacak çalışmanın, “öyle ya da böyle” 6 ayda bitirilebileceğini savunuyor.

Geçen dönem komisyona başkanlık eden, ancak görüşmeler başkanlık sisteminde kilitlenince masayı dağıtan dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in bu kez komisyonda üye olarak yer alması, kulislerde farklı yorumlara neden oluyor.

Çiçek’in, 26. Dönem başında Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yeniden kurulması tartışılırken, “Hiçbir şey çıkmaz, o komisyondan Anayasa çıkmaz” şeklinde görüşler açıklaması, buna karşılık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ve başkanlık sisteminin aktif savunucularından olan geçen dönemin komisyon üyesi Mustafa Şentop’un komisyona üye yapılmaması, AKP kulislerinde başkanlık sistemini de içeren yeni bir Anayasa beklentilerini düşürüyor.