HDP'nin Taksim'de Cizre için yaptığı eyleme polis müdahalesi

HDP'nin çağrısı üzerine, Cizre'deki operasyonları protesto etmek için Galatasaray Meydanı'nda toplanan gruba polis tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Polisin müdahalesinden önce konuşan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cesim Soylu, "Böylesine, onlarca insanın vahşice hayatına son verilmesi, adeta bizlere izlettirildi. Dün ve ondan önceki gün bir binada top atışları sonucunda çıkan yangında 30-40'tan fazla yaralının olduğu hakkında bir bilgi ulaştı" dedi.

Soylu'nun konuşması sırasında sloganların devam etmesi üzerine, polis bir kez daha grubu uyardı. Uyarının ardından polis göstericileri tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermi ile dağıttı. Müdahalenin ardından grup ara sokaklara kaçarak dağıldı. 10'dan fazla eylemci polis tarafından gözaltına alındı.

Twitter üzerinden paylaşılan görüntü şöyle:

Taksim de polis saldırısı. pic.twitter.com/c4XK9Qa1Dw — Beyazıt Postası (@beyazitpostasi) 8 Şubat 2016

Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin bildirdiği gözaltı listesi şöyle: