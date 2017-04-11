HDP’nin referandum standına saldırı; 2 HDP’li gözaltına alındı

Aydın'da HDP'nin 'hayır' standı 10-15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Polis, sadece 2 HDP üyesini gözaltına aldı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Aydın'da HDP’nin yanısıra AKP'nin, CHP'nin ve çeşitli kitle örgütlerinin standlarının da bulunduğu kent meydanında HDP'nin 'hayır' standına 10-15 kişilik bir grup saldırdı. Saldırı sonrası gözaltına alınan 2 HDP üyesinin polis tarafından darp edildiği iddia edildi.

HDP İl Eş Başkanı Barış Göze, saldırı öncesi stant önünde halay çeken geçlere polisin müdahale ettiğini, kendilerinin olay çıkmaması için halayı sonlandırdıklarını söyledi.

Aradan yarım saat geçmeden 10-15 kişilik bir gurubun saldırısına uğradıklarını belirten Göze, polisin saldırganlara müdahale etmediğini öne sürdü.

Göze ayrıca polisin saldırganlar yerine kendilerine yöneldiğini ve parti üyeleri Mehmet Emin Temel ile Zafer Şimşek’in polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı söyledi. Gözaltına alınanlardan Zafer Şimşek’in darp sonucu yaralandığı ifade edildi.

Olay anında çevrede bulunan görgü tanıkları, "saldırı öncesi HDP’lilerin çevresinde bulunan sivil polislerin bir anda ortadan gözden kaybolduklarını, resmi polislerin de AKP standına doğru uzaklaşmalarını garip bulduklarını" söylediler.

Tanıklar, "saldırının bir anda gerçekleştiğini, saldırganların HDP’lileri darp ederek, HDP standındaki pankart ve afişleri indirdiklerini ve hızla yakındaki MHP binasına doğru uzaklaştıklarını" söylediler.

Saldırı sonrası polisin saldırganlar yerine HDP’lilere yöneldiğini ve bazı polislerin tahrik edici tarzda müdahalede bulunduklarını anlatan görgü tanıkları, “Bir anda ortalık karıştı, HDP’liler gözaltına alındı” dediler.

Saldırı sonrası etrafta ‘acayip’ insanların biriktiğini söyleyen bir başka görgü tanığı, “Sanki patlamak ve saldırmak için bir kıvılcım bekliyor gibiydiler, ama sonra birden dağılıp, ortadan kayboldular” şeklinde konuştu.