HDP’nin referandum şarkısı Bêjin Na’ya yasak!

Referandum çalışmaları kapsamında HDP tarafından kullanılan “Bêjin Na” isimli seçim şarkısı Şırnak’ta, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek” ifadeler barındırdığı iddiasıyla yasaklandı.

dihaber'de yer alan habere göre, Şırnak Valiliği tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından referandum çalışmalarında kullanılmak üzere sanatçı Seyda Perinçek tarafından hazırlanan “Bêjin Na” isimli parça yasaklandı.

HDP tarafından 2 Mart 2017 tarihinde tanıtımı yapılan parça, Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede içinde geçen kelimelerin anayasanın ilk 3 maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan soruşturmada, valilik tarafından yasaklanması talep edildi. İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy’un imzasıyla sunulan talep Şırnak Valisi Ali İhsan Su tarafından kabul edildi.

HDP Şırnak İl Örgütü’ne tebliğ edilen yasak kararında, “İçerisinde geçen kelimelerin Türkiye Cumhuriyeti Anayası’nın ilk 3 maddesinde belirtilen hususlara aykırı olduğu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve Şırnak il sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamında infiale sebebiyet verebileceği değerlendirilmiş olup, 2017 halkoylaması süresinde ve genel kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına mani olmak maksadıyla” ibarelerine yer verildi.

OHAL yetkisiyle

Parça, 2935 sayılı OHAL kanunu kapsamında “Söz, yazı, resim, plak, film, ses ve görünü bantlarını ve sesle yapılan yayımı denetlemek gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak” hükmü ile yine PVSK’nın 2. Maddesinin a bendine göre “kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine, kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak” hükümleri kapsamında yasaklandı.

"Türkiye'nin resmi dili Türkçe'dir"

Yine yasaklama metninde, parçanın Anayasa’nın “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir” ibaresine aykırı olduğu belirtilerek yasaklandığı belirtildi.

HDP, söz konusu yasakla ilgili karara itiraz edecek.