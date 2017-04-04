HDP’nin referandum şarkısı "Bêjin Na" Türkiye genelinde yasaklandı!

HDP’nin referandum şarkısı “Bêjin Na” Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile Türkiye genelinde yasaklandı. Alınan kararda şarkıda geçen Kürtçe “Hayır, hayır tek bayrağa, hayır hayır tek millete, hayır tek dile hayır” sözlerinin anayasaya aykırı olduğuna yer verdi.

dihaber'de yer alan habere göre, HDP Türkiye’nin bazı kentlerinde yasaklanan referandum şarkısı olan ve sanatçı Seyda Perinçek tarafından hazırlanan “Bejin Na” şarkısı Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Türkiye genelinde yasaklandı. Hakimlik yasak kararında şarkının Anayasa’nın ilk 3 maddesine aykırı olduğunu belirtirken, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasına yer verdi.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı “Tek Bayrak, tek devlet, tek millet” sözlerine, şarkıda "Hayır" denmesinin anayasanın ilgili maddelerine aykırı olduğuna yer verdi.

Şarkının yasaklandığı Türkiye genelinde HDP il ve ilçe binalarına tebligatla bildirildi. Mahkemenin “Bejin Na” şarkısını yasaklanmasına dair ilgili kararı şöyle:

"Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından referandum çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlatılan ve partinin internet sitesi olan http://www.hdp.org.tr URL adresinde buluna propaganda materyallerinden, Kürtçe “Bejin Na” (Hayır Deyin) isimli şarkının sözlerinde yer alan kelimelerin (Hayır Hayır tek bayrağa, Hayır Hayır tek millete, Hayır tek dile Hayır) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen “Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. İbaresine aykırı olduğu ve Türk Ceza Kanununun 216. Maddesinde belirtildiği üzere halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun “Demokratik Devlet Düzeninin korunması ile ilgili yasaklar” başlıklı 78. maddesi “Devletin tekliği ilkesinin korunması” başlıklı 80. Maddesi “Azınlık yaratılmasının önlenmesi” başlıklı 81. Maddesi ve “Bölgecilik ve ırkçılık yasağı” başlıklı 82. Maddesine muhalefet ettiği değerlendirilen, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 01/04/2017 tarih ve 2017/1410 D. İş Sayılı kararı ile Kürtçe Bejin Na (Hayır Deyin) isimli şarkının yasaklanmasına karar verilmiştir."