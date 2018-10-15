HDP'nin, 'rant ekonomisi', 'katliam', 'Kürt isyanları' sözlerinin yer aldığı 16 önergesi Yıldırım'dan geri döndü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım imzasıyla, HDP’nin insan hakları, cezaevleri, ekonomik kriz gibi çeşitli konulardaki önergeleri Meclis İç Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gerekçe gösterilerek iade edildi.

HDP’den alınan bilgiye göre, iade edilen önergeler arasında, Kürdistan, Kürt isyanları, katliam, işkence kelimeleri yer alıyor.

Aynı konuyu geçen hafta Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getiren HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, ‘Rant ekonomisi’ sözcüğü çıkarılmadan araştırma önergesinin genel kurula indirilmeyeceğinin söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Şimdi 'rant ekonomisi' kelimesinin incitici, kırıcı nasıl bir tarafı var değerli arkadaşlar? Bu, ekonomik bir tabir. Bunu bile kullanamayacaksak biz, denetim işlevini nasıl göreceğiz, araştırma önergelerinin ne anlamı var, burada nasıl tartışacağız? Hepimiz aynı dili mi kullanmak zorundayız, aynı şeyi övmek, aynı şeyi eleştirmek durumunda mıyız? Elbette ki biz muhalefetiz ve eleştireceğiz. Buna gösterilen tahammül kadar burada demokrasi vardır. Biz de gayet tabii sonunda olana karşı çıkacağız."

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İç Tüzüğün ‘Soru’ başlıklı 96. ‘Sorulamayacak Konular’ başlıklı 97. Madde uyarınca HDP’nin farklı önergelerde iade gerekçesini oluşturan ifadeler şöyle:

- Mahpusların hukuka ve insan haklarına aykırı bir biçimde böylesi dayatmalara maruz bırakılma sebebi nedir?

- Bakanlığınız nezdinde Türkiye cezaevlerinde yaşanan ağır hak ihlallerinin önlenmesi ve mahsupların temel haklarının korunması bağlamında çalışmalar yürütülmesini ne zaman gündeminize alacaksınız?

- Türk Telekom’un içi boşaltılırken şirkette üst düzey yönetici olarak yer alan, aynı zamanda cumhurbaşkanlığında çalışan kişilere makamınızca sruşturma açılmış mıdır?

- Sivil yurttaşları tehdit edip işkenceye maruz bırakan kolluk güçleri tespit edilmiş midir? Haklarında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

- Kürtçe şarkılarda geçen “Kürdistan” ifadesinden dolayı Zarok TV’ye ceza verilmesi

- Şırnak’ın Cudi ve Gabar dağlarında yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına yakın 15 günü aşkındır farklı noktalarda aralılarla devam eden yangına yetkili birimlerin müdahale etmemesinin gerekçesi nedir?

Zilan Katliamına ilişkin araştırma önergesindeki ‘Katliam, Kürt isyanları” ifadeleri ile cezaevlerine ilişkin bir önergedeki 'işkence ve kötü muamele' ifadeleri.

TBMM Başkanın iade gerekçesini oluşturan İç Tüzüğün 96 ve 97 maddeleri de şöyle.

MADDE 96- Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri yüz kelimeyi geçemez. Soru önergelerine belge eklenemez.

Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve Başkanlığa verilir.

Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar listesinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderir.

Sorulamayacak konular

MADDE 97- Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez:

a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;

b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular;

c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.