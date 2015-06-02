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HDP'nin 'koalisyonu konuşabiliriz' teklifine CHP'den yanıt

'Biz tek başına hükümet olmak üzere yola çıktık'

02 Haziran 2015 16:57

Yalova’da konuşan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “AKP ile kesinlikle koalisyon yapmayız. CHP ile koalisyon yapmayı oturup konuşabiliriz” sözlerine yanıt vererek, “Koalisyon kurma gibi bir düşüncemiz yok. Hedefimiz tek başına iktidar olmaktır” dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman ve partililer tarafından karşılanan Hamzaçebi, seçim irtibat ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demirtaş’ın koalisyon kurmak için “CHP ile koalisyon yapmayı oturup konuşabiliriz” sözleri sorulan Hamzaçebi, “Biz koalisyon kurmak üzerine değil tek başına hükümet olmak üzere yola çıktık.

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