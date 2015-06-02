Demirtaş: 7 Haziran sonrası CHP ile koalisyonu konuşabiliriz

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Haziran seçimi sonrası olası ihtimal senaryolarına ilişkin olarak, “AKP ile kesinlikle koalisyon yapmayız. CHP ile koalisyon yapmayı oturup konuşabiliriz. MHP’li seçmen de yeniden savaş çıksın istemiyor. Toplum artık barış istiyor. MHP’nin de çözüm sürecini konuşmaya mecbur kalacağını düşünüyorum” dedi.

Demirtaş, çözüm süreciyle ilgili olarak ise, “Seçimden sonra ortaya yeni hükümet alternatifleri çıkabilir. Ortaya çıkacak hükümetler de çözüm sürecini yürütmek konusunda iradeli olurlarsa, biz HDP olarak kesinlikle destekleriz ve çözüm süreci ilerler. Bu da tek başına AKP’ye bağlı değil. ‘AKP olmazsa çözüm süreci olmaz’ diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelenk'e konuşan Demirtaş, “Toplum barış istiyor. MHP de bunun farkında” sözleri üzerine gelen “Çözüme gidecek yolda olumlu yaklaşılırsa, MHP’yi bile içine alacak bir formül üzerinde durulabilir gibi mi anlamalıyız” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

‘AKP giderse kıyamet kopmaz’

“Bu sözlerim koalisyon gibi anlaşılmasın. Fakat MHP de ‘Savaş çıksın, çatışmalar yeniden başlasın’ diyemez. Çünkü hiçbir MHP’li seçmen bunu istemez. MHP’nin de buna mecbur kalacağını düşünüyorum. Bu, toplumun barış isteğinden kaynaklanıyor. O yüzden ‘AKP giderse kıyamet kopar’ diye kimse paniklemesin.”

Demirtaş’ın bu sözleri üzerine Çelenk, “CHP ile koalisyon olur mu” diye soruyor ve şu yanıtı alıyor: “Koalisyon seçenekleri seçimden sonra tartışılabilir. Benim söylediğim şey, biz AKP ile kesinlikle koalisyon yapmayız.”

‘Atatürk’ün Türkiye’nin kurucu lideridir’

Hakan Çelenk’in “Kazlıçeşme’deki mitinginizde Atatürk resimleri de vardı… Atatürk için ne dersiniz” sorusunu yönelttiği Demirtaş, Atatürk’ün “Türkiye’nin kurucu lideri” olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“İnsanlar resmini getirmek istiyorsa biz buna neden karşı çıkalım? Atatürkçüler, Kemalistler partimize oy vermek, mitingimize gelmek istiyorsa biz buna neden karşı çıkalım? Ülkenin gerçeğidir. Biz ne düşman olarak görürüz ne de düşman olarak görülmesini isteriz. (…) Kimse merak etmesin; bugün söylediğimizi 8 Haziran’da da söyleyeceğiz. 8 Haziran’da yapacağımız konuşmaya bakın.”

Hakan Çelenk, ‘özerklik’ konusunda ise şu soruyu yöneltti: “HDP’nin seçim bildirgesinde özerklik var. Ayrı bayrağı olan yerel yönetimden mi söz ediyorsunuz?”

Selahattin Demirtaş’ın bu soruya verdiği yanıt şöyle:

“Hayır, hayır. Mesela biz ‘Kürtlere özerklik’ demiyoruz. 81 ile, herkese özerklik diyoruz. Bir etnisiteye dayalı özerklikten söz etmiyoruz.”