HDP'nin İstanbul'daki 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' sona erdi

HDP'nin Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin İstanbul ayağı sona erdi. Sabah saatlerinde nöbete destek vermek amacıyla Yoğurtçu Parkı'na gelenlerden iki kişi darp edilerek gözaltına alındı. Bir süre HDP yöneticileri de eylemin sürdüğü Yoğurtçu Parkı'na alınmadı. Akşam saatlerinde nöbet sona erdikten sonra milletvekilleri Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesine yürüdü. Burada yaptığı açıklamada, nöbetin Van'da devam edeceğini söyleyen HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay, "Zulüm yapanlar kendileri tarihin çöplüğüne gidecek" dedi.

Gazete Duvar’dan Hacı Pişkin’in haberine göre, HDP’nin çağrısıyla Diyarbakır’da başlatılan ve İstanbul’da devam eden Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne polis müdahalede bulundu. Eylemin sürdüğü Yoğurtçu Parkı’nın dışında halay çeken gruptan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına aldığı kişilere yumruk atan polis, gazetecilerin çektiği görüntüleri de sildi. Polis, gazetecileri parkın dışına çıkardı.

HDP MYK ve parti yöneticileri de parka alınmadı.

Gözaltına alınanlardan bir kişi bir süre sonra polis aracından serbest bırakılırken, Yılmaz Yücel alıkonuldu.

“Ülke OHAL ve KHK cenderesinde”

Öte yandan Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne dayanışma ziyaretleri bugün de sürdü. SODAP Eş Sözcüsü Saniye Evren, parkta yaptığı konuşmada, ülkenin OHAL ve KHK cenderesi içinde olduğunu belirterek, “Diktatörlükle sınanıyoruz. Aslında bunun böyle olmayacağını kadınlar, işçiler, Kürt halkı, Aleviler direnerek gösterdi. Bizler asla faşizme teslim olmayacağız. Burada bizi abluka altına almak istiyorlar ama bizler buralara sığmayız. Mutlaka kazanacağız” dedi.

“Herkes için vicdan”

Demokratik Çerkes Kongresi Girişimi’den Birgül Asena ise yaptığı konuşmada, “Boyu, posu, dini, imanı, şarkısı, türküsü ana dili, sesi bize benzemeyenler için, sessizler için de vicdan diyoruz. Bizim gibi düşünmeyenler, bizim gibi giyinmeyenler, bizim gibi var olmayanlar için de adalet istiyoruz. Bizler umudumuzla vicdan ve adalet nöbetindeyiz” dedi.

Düğünden nöbete

Öte yandan Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne bugün de dayanışma ziyaretleri sürdü. Dün evlenen Seher – Kamber çifti de Vicdan Adalet Nöbeti’ne katıldı.

Gelinlikle ve damatlıkla dün gelmek isteyen çift, trafik nedeniyle ancak bugün Yoğurtçu Parkı’na gelebilmiş.

HDP’nin Vicdan ve adalet nöbetnin İstanbul ayağı bu akşam tamamlandı. Nöbete katılanlar Yoğurtçu Parkı’ndan Kadıköy’deki Beşiktaş iskelesine yürüdü.

Polis ekipleri milletvekileriyle yürüyen grupları zor kullanarak dağıttı. Milletvekillerine eşlik etmek isteyenler ara sokaklara dağıtıldı.

Grup Beşiktaş iskelesine ulaşınca açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, şunları söyledi: “Bir haftadır sürdürdüğümüz nöbetimizi bugün burada iskelede halklarımızla, dostlarımızla birlikte basın açıklamasıyla tamamlamayı düşünüyorduk. Yaklaşık 10 gündür büyük bir kuşatma altındaydık. Bizler vicdan ve adalet nöbeti tuttuk. Buradaki bütün yolları kapattılar arkadaşlarımızı darp ederek, halkımızla buluşmayı engellemeye çalıştılar. Soruyorum hukuk bunun neresinde?”

“Bizden korkuyorsunuz”

Türkiye’de milyonlarca kişinin adalet beklediğini belirten Kemalbay, “Bir ülkede vicdan yoksa o zaman vicdanlara sesleniyoruz. Bizden korkuyorsunuz, çünkü sizi iktidardan düşüren parti biziz. Eş başkanlarımızı partililerimizi gözaltına aldınız ama görüyorsunuz HDP bitmiyor. Bizler Abbas Ağa Parkı’nda ‘durmayalım faşizmi durduralım’ dedik. Bu ülkede en temel insan hakları yok ediliyor. Hukuk üstünlüğü ve ilkeleri katlediliyor. Emekçilere saldırılıyor, emekçi kazanımları yok ediliyor. Bizler yeni bir yaşam için mücadele ediyoruz” dedi.

“Zulüm yapanlar tarihin çöplüğüne gidecek”

Nöbetin abluka altına alınmasını eleştiren Kemalbay, “Madem halk HDP’yi istemiyor o zaman neden bizi bu kadar ablukaya alıyorsunuz. Neden bu kadar insana bu halka böyle zulüm ediyorsunuz. Biliyor musunuz zulüm yapanlar kendileri tarihin çöplüğüne gidecek. Tayyip Erdoğan sen de bu zalim iktidarınla yok olup gideceksin. Bu ceberut devletin neresi yeni? Biz bu devleti asit kuyularından biliyoruz. Senin de Cizre’de bodrumların var. 10 Ekim Suruç katliamların var. Bu devletin neresi yeni bu devleti halk tanıyor. HDP halkın umududur bunu sen de göreceksin ve kabulleneceksin. Biz bugün bir faşit iktidarla karşı karşıyayız bunun panzehiri cesarettir” dedi.

“Van’a uğurlamak istiyoruz”

Nöbet sırasında kendilerini ziyaret edenlere teşekkür eden Kemalbay, “Bizi destekleyen mücadeleye katkı yapan bütün demokrasi güçlerine teşekkür ederim. Buradaki Vicdan ve Adalet Nöbeti’mizi Van’a uğurlamak istiyoruz. Serhat halkına seslenmek istiyorum: Selam olsun Van halkına dayanışmasını desteğini esirgemeyecek Van halkına. Direne direne başaracağız, mutlaka kazanacağız” dedi.