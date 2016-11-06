HDP’nin grup toplantısında kimse konuşmayacak

Meclis çalışmalarına katılmama kararı alan HDP, salı günü grup toplantısını gerçekleştirecek ancak kürsüde kimse olmayacak. Onun yerine tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın konuşmalarından kesitler ve tutuklanma anlarına ait görüntülerden oluşan sinevizyon gösterimi yapılacak.

Habertürk TV’den Mahir Kılıç’ın haberine göre, HDP Meclis çalışmalarına katılmayacak ancak salı günü grup toplantısı gerçekleştirilecek. Kürsüde ise kimse konuşmayacak sinevizyon gösterimi yapılacak.

Sırayla çıkıyorlardı

HDP'de grup toplantılarında kürsüye Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ sırayla çıkıyordu. Bu hafta sıra Figen Yüksekdağ'daydı. Ancak her iki eş genel başkan dahil 9 milletvekili tutuklanınca salı günü HDP'nin grup kürsüsüne kimse çıkmayacak. Onun yerine sinevizyon gösterimim yapılacak.

Hem Yüksekdağ hem de Demirtaş'ın konuşmalarından kesitler izletilecek, mesajlar o konuşmalarla verilecek. Ayrıca her iki eş başkanın tutuklanma evresindeki görüntülerine de yer verilecek.

Ayhan Bilgen mi çıkacak?

HDP Meclis çalışmalarına katılmayacak ancak bundan sonraki süreçte de grup toplantıları aralıksız sürecek. Kürsüye çıkacak isimler arasında ise Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in ismi ön plana çıkıyor.