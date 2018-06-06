HDP'nin etkinliğine polisten gazlı müdahale

Seçim çalışmalarını kapsamında Şanlurfa Siverek’te miting yaptıktan sonra Ceylanpınar’a giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP heyetinin etkinliğine polis izin vermedi. Biber gazıyla müdahale edilirken partililer tartaklanarak gözaltına alındı.

HDP’lilere biber gazıyla müdahale eden Polis bazı kişileri gözaltına aldı. Temelli ve HDP heyeti Ceylanpınar girişinden itibaren zırhlı araçlarla takip edildi. Yol boyunca tüm araçlar durduruldu, arandı.

HDP seçim otobüsünü selamlayanlar Polis kameralarıyla kayıt altına alındı. HDP’den yapılan açıklamada, program için önceden izin alınmasına karşın polisin etkinliğin yapılamayacağını söylediği belirtildi. HDP’liler valilikle ve kaymakamlıkla görüştüklerini ve böyle bir engelden haberdar olmadıklarını söyledi. Görüşmeler sonucunda HDP’nin sadece 15 dakikalık bir program yapmasına izin verildi. Programın sonunda etkinliğe katılan 2 kişi gözaltına alındı. HDP’nin milletvekili adayları gözaltılara engel olmaya çalışılınca adaylardan İsmail Kaplan tartaklandı. Polis gruba biber gazıyla müdahale ederken caddeye asılan HDP bayraklarının da söküldüğü öğrenildi.

Polise tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Temelli, “Kamu görevlilerine sesleniyorum; halka hizmet etmek için maaşınızı alıyorsunuz, engel olmak için değil” ifadesini kullandı.

Siverek’te düzenlenen mitingde konuşan Temelli, “Buradan bir kez daha uyarıyorum, iktidarda kalmak için bu halka zulmetmekten vazgeçin, düşmanlıktan vazgeçin, savaş politikalarından vazgeçin, gidiyorsanız edebinizle gidin.”

Buldan: Sizin bilmediğiniz bir sorun var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Diyarbakır Silvan’da miting yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde söylediği “Kürt sorunu yoktur” sözlerine yanıt veren Buldan, “Sizin görmediğiniz, anlamadığınız, bilmediğiniz bir sorun var. Bu sorun Kürtlerin sorunudur, bu sorun dil sorunudur, kimlik sorunudur. Eskiden Ankara’da ‘Kürt sorunu yoktur’ diyordunuz, Diyarbakır’da ‘Vardır’ diyordunuz; ama artık bundan bile yoksunsunuz. Biz Kürtler, bundan sonra hiçbir oyumuzun başka partilere gitmesine izin vermeyeceğiz. 24 Haziran bizim geleceğimizi belirleyecek bir tarihtir” dedi.