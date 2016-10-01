HDP'nin Erdoğan kararı belli oldu

TBMM’nin bugün yapılacak 26. dönem ikinci yasama yılı açılış töreninde muhalefetin tavrı merak ediliyor.

HDP, dün parti grubunu toplayarak törene ilişkin tavrını netleştirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, HDP’lilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın salona girişinde ayağa kalkmaması ve alkışlamaması bekleniyor.

CHP’nin tavrını ise geçtiğimiz günlerde Grup Başkanvekili Levent Gök açıklamıştı. Gök, Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı saygı ile karşılayacaklarını söylemişti.

CHP’lilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona gelişinde ayağa kalkması, çıkışta ise kalkmaması bekleniyor. Ancak bazı CHP’lilerin Erdoğan’ın gelişinde de ayağa kalkmayabileceği belirtiliyor.

Meclis'in geçen yıl yasama yılı açılış töreninde, bazı CHP’liler ayağı kalkmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepkilerini ortaya koyarken, HDP Grubu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuştuğu sırada Genel Kurul salonunu terk etmişti.