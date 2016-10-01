T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'nin Erdoğan kararı belli oldu

Meclis'in geçen yılki yasama yılı açılış töreninde, HDP Grubu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuştuğu sırada Genel Kurul salonunu terk etmişti

01 Ekim 2016 16:25

TBMM’nin bugün yapılacak 26. dönem ikinci yasama yılı açılış töreninde muhalefetin tavrı merak ediliyor.

HDP, dün parti grubunu toplayarak törene ilişkin tavrını netleştirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, HDP’lilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın salona girişinde ayağa kalkmaması ve alkışlamaması bekleniyor.

CHP’nin tavrını ise geçtiğimiz günlerde Grup Başkanvekili Levent Gök açıklamıştı. Gök, Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı saygı ile karşılayacaklarını söylemişti.

CHP’lilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona gelişinde ayağa kalkması, çıkışta ise kalkmaması bekleniyor. Ancak bazı CHP’lilerin Erdoğan’ın gelişinde de ayağa kalkmayabileceği belirtiliyor. 

Meclis'in geçen yıl yasama yılı açılış töreninde, bazı CHP’liler ayağı kalkmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepkilerini ortaya koyarken, HDP Grubu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuştuğu sırada Genel Kurul salonunu terk etmişti.

ETİKETLER

MeclisaçılışErdoğan kararıHDPayağa kalkmayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24