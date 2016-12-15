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Politika

HDP'nin dışarıda grup başkanvekili kalmadı!

HDP'li tutuklu milletvekillerinin fotoğraflarının Genel Kurul'dan kaldırılması isteniyor

15 Aralık 2016 13:06

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’den sonra önceki gün Çağlar Demirel’in tutuklanması üzerine parlamentonun en büyük üçüncü partisi olan HDP, 2017 bütçe görüşmeleri sürerken grup başkanvekilsiz kaldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, HDP grubunda yapılan değerlendirmede, TBMM çalışmalarında herhangi bir aksama olmaması için Baluken ve Demirel’in yerine yeni görevlendirmenin yapılması benimsendi. Bu kapsamda HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu grup başkanvekili seçildi. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin başından bu yana HDP sıralarında tutuklu eş genel başkan ve milletvekillerinin fotoğraflarının bulunması zaman zaman tartışmalara neden oluyordu. Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri başlamadan önce TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile tüm partilerin grup başkanvekilleri dün tekrar bir araya geldi. HDP dışındaki partiler fotoğrafların kaldırılmasını isterken, HDP’li Yıldırım’ın tutuklu vekillerin bir arada yer aldığı fotoğraf dışındaki fotoğrafları kaldırabileceklerini; ancak söz konusu bütün tutuklu vekillerin bulunduğu fotoğrafı bütçe görüşmelerinin sonuna kadar Genel Kurul’da tutabileceklerini söylediği belirtildi. Bu konuda ortak bir karar alınmazken; dünkü bütçe görüşmeleri sırasında HDP sıralarında yalnızca bütün tutuklu vekillerin olduğu tek bir fotoğraf bırakıldı.

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HDP Grup Başkanvekiliİdris BalukenÇağlar DemirelHDP2017 bütçe görüşmesi

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