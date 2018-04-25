T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş oldu (2)

KAMPANYA 30 NİSAN'DA BAŞLIYOR HDP Parti Meclisi'nin bugünkü toplantısında Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi kararlaştırılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kampanya çalışmasına 30 Nisan'da İstanbul'da başlanacağı belirtildi

25 Nisan 2018 21:21

KAMPANYA 30 NİSAN\'DA BAŞLIYOR
HDP Parti Meclisi\'nin bugünkü toplantısında Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi kararlaştırılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kampanya çalışmasına 30 Nisan\'da İstanbul\'da başlanacağı belirtildi.
Demirtaş, 2013 yılında İstanbul Kazlıçeşme\'deki nevruz kutlamasında yaptığı konuşmadan dolayı \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan İstanbul 26\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davanın 30 Nisan\'daki duruşmasına katılacak. Duruşmayı partinin eş genel başkanları ile çok sayıda milletvekilinin izleyeceği ve kampanya startının HDP İstanbul İl Teşkilatı tarafından buradan verileceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAMPANYANİSAN BAŞLIYOR HDP Parti MeclisiCumhurbaşkanlığınaHDPEş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşNisanDemirtaşKazlıçeşmeAğır Ceza MahkemesiDuruşmayıTeşkilatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24