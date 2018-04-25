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Politika

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş oldu

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday yapılmasını kararlaştırdı

25 Nisan 2018 19:50

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran\'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne Cezavi\'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın aday yapılmasını kararlaştırdı. HDP Parti Meclisi, seçim ile ilgili çalışmalar için de Parti MYK\'sına yetki verdi.
HDP\'nin 24 Haziran\'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili adaylık konulu Partili Meclisi\'nde, HDP\'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı. Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı PM toplantısında ayrıca seçim çalışmaları ve görüşmeleri için Parti MYK\'sına da yetki verilmesi kararlaştırıldı.

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