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Politika

HDP'nin başkanlık referandumu önerisine Numan Kurtulmuş ne dedi?

Numan Kurtulmuş, CHP'li Gürsel Tekin'in 'bedelli askerliği iptal edeceğiz' açıklamasına 'Şu an böyle bir tartışma yok' yanıtını verdi

18 Ağustos 2015 18:28

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önerdiği gibi başkanlık sistemi için referanduma gidilebileceğini ama Türkiye'nin önceliğinin yeni hükümetin kurulması olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de rejimin değiştiği" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de Demirtaş gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda bir teklifi netleştireceklerini ve bu çerçevede erken seçimin yanı sıra bir de referandum yapılarak halka başkanlık sistemini isteyip istemediğinin sorulabileceğini kaydetti. Kurtulmuş, partisinin MKYK toplantısına girişte gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Demokrasi içinde yönetiliyorsak sistemin hakimi millettir. Her konuda referanduma gidilebilir ama şu anda birinci konumuz seçimdir" dedi.

 

Gürsel Tekin'in bedelli askerlik çıkışı

 

Şimdi bakın ortada şu an bedelli askerlik tartışması yok. Geçmiş dönemlerde yapılan uygulamalar var. Ben bu soruya cevap vermek durumunda değilim. ama şu anda bedelli askerlik uygulaması, böyle bir teşebbüsü olmadığını biliyoruz.

Erdoğan 'Yönetim sistemi değişmiştir' dedi, ne düşünüyorsunuz?

Cumhurbaşkanımız bunu nasıl kast etti, bütünü içerisinde ele almamız lazım.

 

Demirtaş'ın 'referandum yapılsın' önerisi

 

Bakın şu andaki temel mesele biz halkın iradesine saygı duyarız. Sistemin hakimi ve hakimi de milletimizin kendisidir. Temel meselemiz Türkiye'nin bir hükümete kavuşmasıdır

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