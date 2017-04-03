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HDP'nin anons aracına saldırı; silahlarla önünü kesip, şoförü dipçikle yaraladılar!

"Saldırının sorumlusu AKP, vali ve emniyettir"

03 Nisan 2017 16:05

Batman’da Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) anons aracına İpragaz mahallesi civarında silahlı 2 kişi tarafından saldırı düzenlendi. Silahla aracın camlarını kıran iki saldırgan, dipçikle de şoförün elmacık kemiğine vurarak yaraladı.

Dihaber’de yer alan habere göre anons aracının şoförü Celal İlgen, saldırıyı şu şekilde anlattı: "Araçla Çağlayan lastiğin yanından İpragaz mahallesine doğru gidiyordum. Ara sokakta 23 plakalı beyaz bir araç önümü kesti. Araçtan inen 2 saldırgan önce bana hakaret ettiler. Ardından silah çıkarıp aracın camını kırıp dipçik ve yumruklarla bana saldırdı. Silahı bana doğrulttular ben de o esnada bir hamleyle olay yerinden uzaklaştım. Eğer araçla olay yerinden ayrılmasaydım saldırganlar beni silahla vuracaklardı. Saldırının olduğu yeri MOBESE kameraları tam net olarak görüyor."

"Saldırının sorumlusu AKP, vali ve emniyettir"

Saldırıya ilişkin konuşan HDP İl Eşbaşkanı İkram İrgi, "Bu sıradan bir saldırı değildir. AKP Türkiye ve Batman’da kaybetmeye başladığını bildiği için HDP’ye saldırıyor. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saatten sonra olayın failleri ortaya çıkarılmazsa AKP, emniyet ve valilik sorumludur. Bu olayın failleri derhal ortaya çıkarılsın. Bu saatten sonra olabilecek saldırı ve provokasyonların sorumlusu AKP, vali ve emniyettir. Ya bunların önü alınır ya da sorumlusu onlardır" dedi.

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anons aracıCelal İlgenÇağlayanİpragazHDP

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