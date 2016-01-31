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Politika

HDP'nin 29 üyeden oluşan Merkez Yürütme Kurulu listesi belli oldu

HDP'nin 2. Olağan Büyük Kongresi 24 Ocak'ta düzenlenmişti

31 Ocak 2016 20:02

HDP'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısında 29 üyeden oluşan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi de belirlendi.

Radikal'in haberine göre, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da katıldığı 1'inci Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında belirlenen MYK listesi, şöyle:

Ali Kenanoğlu, Alp Altınörs, Arife Çınar, Aycan İrmez, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Berfin Azdal, Berfum Çolak, Besime Konca, Çilem Küçükkeleş, Edibe Şahin, Emine Beyza Üstün, Fatma Kurtulan, Fırat Yaman, Filiz Koçali, Gülsen Ülker, Gülsüm Ağaoğlu, Günay Kubilay, Hakkı Saruhan Oluç, Hişyar Özsoy, Hüseyin Yılmaz, Murad Mıhçı, Musa Piroğlu, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş, Osman Baydemir, Seher Akçınar Bayar, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli.

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