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Dünya
Deutsche Welle

HDP'lilerin tutuklanması Köln'de protesto edildi

HDP'li eş genel başkanlar ve vekillerin tutuklanması Köln'de Kürt grupların düzenlediği bir eylemde protesto edildi.

05 Kasım 2016 18:54

Almanya'nın Köln kentinde Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (Nav-Dem) aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının girişimi ile bir protesto gösterisi düzenlendi. Köln'ün Ebertplatz meydanında toplanan Kürt gruplar daha sonra sloganlar atarak Heumarkt'a yürüdü.

Gösterinin organizatörlerinden Nav-Dem iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK'ya yakın olan bir kuruluş olarak nitelendiriliyor.

Gösteride Kürtçe, Türkçe ve Almanca sloganlar atan ve HDP'li vekillerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, tutuklamaları protesto etti. Gösteriye Almanya'nın çeşitli kentlerinden gelen Kürt grupları da katıldı. Köln polisi, gösteriye yaklaşık 6 bin kişinin katıldığını tahmin ediyor.

Gösteride bir konuşma yapan Nav-Dem sözcüsü Ayten Kaptan, Alman politikacıları Türkiye'deki tutuklamalara karşı harekete geçmelerini istedi. Gösteriye Almanya'daki siyasi partilerden Sol Parti ve Yeşiller destek verdi.

Geniş önlem alındı

Köln'deki gösteri de polis de geniş güvenlik önlemleri aldı. Yüzlerce polis yürüyüşün düzenlediği güzergah üzerinde görevlendirildi. Köln polisi gösteri ile ilgili bilgileri Twitter üzerinden paylaştı.

Türk hükümetinin HDP'li vekillere yönelik tutumu başkent Berlin'de cuma günü Brandenburg Kapısı'nın önünde düzenlenen gösteri ile protesto edildi.

HDP Berlin adlı girişim tarafından düzenlenen gösteriye, organizatörlerin verdiği bilgiye göre 4 bin kişi katıldı. Cumartesi günü ise Kreuzberg'de bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Başak Demir / Köln

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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