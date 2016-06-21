HDP’lilere ait 30 fezleke Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nda

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı’nda bekleyen ve henüz Meclis’e sevk edilmeyen HDP milletvekillerine ait 30 fezleke, işlem yapılmak üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

HDP milletvekillerine ait 30 fezleke, işlem yapılmak üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. En son, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök hakkında düzenlenmiş 11 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşmıştı.

İMC'de yer alan habere göre, Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıran geçici anayasa değişikliğinin onaylanması ardından hazırlanan fezlekeler savcılıklara gönderildi. Savcılık yetkilileri, fezlekelerin anayasa değişikliği kapsamında olmasından dolayı meclise sevk edilmeden direk Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini söyledi.

TBMM’de bulunan ve Anayasa değişikliğinin onaylanması ardından Adalet Bakanlığı’na gönderilen yaklaşık 130 fezlekenin de tasnif edildikten sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği belirtildi.

Yetkililer, milletvekillerine ait 160 fezlekenin Diyarbakır’a ulaşması ardından yasal sürecin başlayacağını ve vekillere ifade için çağrı kâğıdı gönderileceğini söyledi.

Savcının, milletvekillerinin ifadelerinin alınması ve soruşturmalara ilişkin kanıtların toplanması ardından takipsizlik kararı verebileceği gibi iddianame de hazırlayabileceği belirtildi.

İddianame hazırlanması durumunda yargılamanın suç mahallinde bulunan mahkemelerde yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda oylanmıştı.

Oylamaya katılan 531 milletvekilinden 376’sı kabul oyu kullanırken 140 ret, 5 çekimser, 7 boş, 3 geçersiz oy kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanun değişikliğini Meclis’ten geçmesinin üstünden 15 gün geçtikten sonra, 7 Haziran akşamı onaylamıştı.

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, hakkında 799 fezleke bulunan 152 milletvekili için yeni bir süreç başlamıştı.

152 milletvekili hakkında 799 fezleke bulunuyor.

“Dokunulmazlıklarının kaldırılması” istemiyle, biri bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 29’u AK Parti, 57’si CHP, 55’i HDP, 10’u MHP olmak üzere 152 milletvekili hakkında fezleke yer alıyor.

Dosyaların partilere göre dağılımına bakıldığında da HDP 511, CHP 211, AK Parti 50 ve MHP 23. Bağımsız Milletvekili Nazlıaka hakkında ise 5 fezleke var.