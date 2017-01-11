HDP'liler TBMM Başkanıvekili'nin oylamaya çağırdığı vekiller için bağırdı: Cezaevinde!

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifi oylamaları devam ederken HDP, cezaevindeki 11 milletvekilinin adı okunarak kabinlere çağrılmasında ilginç bir yönteme başvurdu. HDP milletvekilleri ad okunma işlemi sırasında Genel Kurul'da bulunamayan milletvekilleri için hep birlikte "Cezaevinde" diye bağırdı.

HDP’lilerden TBMM Başkanı tarafından isimleri okunan milletvekilleri için topluca "Cezaevinde" diye yanıtladı:

HDP'lilerin eylemi tutanaklara şöyle yansıdı:

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kürsü önünde oyumuzu kullanalım, bekleme yapmayalım lütfen, burayı boşaltalım.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

"Diyarbakır

Nursel Aydoğan… (HDP sıralarından "Cezaevinde." sesleri)

Ebubekir Bal…

İdris Baluken… (HDP sıralarından "Cezaevinde." sesleri)

Çağlar Demirel… (HDP sıralarından "Cezaevinde." sesleri)"

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bakın, ön tarafta Grup Başkanınız, grup başkan vekilleriniz var. Burada bizler Başkanlık Divanı olarak hassasiyetle bunu uygulamaya çalışıyoruz.

Sayın milletvekilleri, lütfen, istirham ediyorum, usulüne uygun bir şekilde kabinlere girerek oylarımızı kullanıyoruz.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, ısrar edin, kabinde oy kullansınlar.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Görmüyor musunuz, teker teker değil birlikte kullanıyorlar.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Başkanım, birbirlerine gösteriyorlar! Ayıp ya, ayıp!

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Yarı gizli oylama yaptırıyorsun Başkan!

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Kabine girsenize arkadaşlar!

ORHAN KARASAYAR (Hatay) - Sakin olun arkadaşlar. Ayakta durmayın arkadaşlar.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, istirham ediyorum, herkes yerinde dursun, kabinlere girerek oylarımızı kullanıyoruz.