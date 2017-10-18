HDP'liler, İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanı ile görüştü

DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi\'nin (HDP) çözüm sürecinde görev alan İmralı heyeti, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşerek, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle İmralı Adası\'na gitmek istediklerini söyledi.

HDP\'nin İmralı heyeti üyesi olan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile telefonla görüşerek İmralı Adası\'na gitmek istediklerini bildirdi. Heyetin özellikle son günlerde İmralı Adası\'nda ağırlaştırılmış hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine İmralı Adası\'na gitmek istediklerini söyledikleri belirtildi. HDP\'nin İmralı heyeti üyelerinin, yarın İstanbul\'da konu ile ilgili basın toplantısı yapacağı açıklandı.