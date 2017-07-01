HDP'li Ziya Pir'e ‘partinin merdivenlerinde oturdun’ fezlekesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında partisinin il binası merdivenlerinde oturduğu gerekçesiyle “dokunulmazlığının kaldırılması” talebiyle fezleke hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak geçtiğimiz günlerde Meclis’e gönderilen fezlekede, Pir hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu ihlal ettiği” gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Fezlekede soruşturmaya konu olan olayın ayrıntılarına da yer verildi. Pir’in partisinin Diyarbakır İl Binası’nın merdivenlerinde oturduğu nedeniyle düzenlenen fezlekede şu ifadeler yer aldı:

“13.10.2016 günü saat 16.00 itibariyle il binası önünde emniyet görevlilerince gerekli tedbirler alınmış, saat 17.00 sıralarında il binasına gelen yaklaşık 100 kişilik grubun bina girişinde bulunan merdivenlerde oturmaya başladıkları görülmesi üzerine grup içerisinde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ile yapılan görüşmede kendilerine Diyarbakır Valiliği’nin 15.08.2016 tarihinde alınan 2016/2132 sayılı yasaklama kararı hatırlatılmış, yapılmakta olan bu eylemin mevcut haliyle yasaklama kararı kapsamında suç olduğu belirtilmiştir. Devam eden süreçte bahse konu grubun bina girişinde bulunan merdivenlerde, yola taşmadan, kamu düzenini bozmadan, herhangi bir slogan atmaları ve herhangi bir materyal açmadan oturmaya devam ettikleri görülmüş, söz konusu kitleye hitaben yapılan tüm ikaz ve uyarılara rağmen dağılmaması, çoğunluğun milletvekili, parti yöneticisi ve üyelerinden oluşması ve parti binasının ana giriş kapısında bulunan merdivenlerde üzerinde, yola taşmadan, kamu düzenini bozmadan, herhangi bir slogan atmadan ve herhangi bir yazılı materyal açamadan oturmaya devam etmelerinden dolayı istenmeyen, olayların önüne geçilmesi amacıyla emniyet görevlilerince kitleye müdahale edilmemiştir. Grup saat 17.45 sıralarında yapmış oldukları oturma eylemine son vererek parti binasına giriş yapmışlardır.”



Hakkındaki fezlekeye sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Pir, “Son fezlekem. Komik değil artık ama yine de gülebilirsiniz. Bu arada, emniyet yetkilileri merdivende oturmamızda sakınca yok demişti. Polis izin verse bile Amed'de sakın evinizin ya da iş yerinizin merdiveninde oturmayın. Başsavcılıkça yassakkk” ifadelerini kullandı.