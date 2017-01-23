HDP'li Ziya Pir: Gardiyanlara işkence yetkisi verilecek

HDP Diyarbakır Milletvekilli Ziya Pir, AKP'nin MHP ile anlaşarak hazırladığı partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi esas alan anayasa değişikliği teklifi ile, gardiyanlara silah verileceğini bunun da işkence yetkisi anlamına geldiğini öne sürdü.

Dihaber'de yer alan habere göre HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve HDP MYK üyesi Asiye Kolçak, Hatay'daki gözaltı operasyonlarına ilişkin İskenderun'da temaslarda bulundu. İskenderun'da halkla bir araya gelen Pir, cezaevlerinde yaşanan hak ihlâllerine değinerek, "AK Parti'nin önergesi ile gardiyanlara silah da verilecek. Türkçesi işkence yetkisidir bunun. İşkence yetkisi veriliyor gardiyanlara" ifadesini kullandı.

"Emniyet Müdürleri şu anda maça gittiler"

HDP İskenderun ilçe binasında yurttaşlarla bir araya gelen Pir, OHAL sürecinde HDP’ye dönük operasyonlar kapsamında 16 bin kişinin gözaltına alındığını ve bunların 6 bininin tutuklandığını hatırlattı. Sözlerinin devamında gözaltına alınanlarla ilgili emniyet müdürlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Pir, Meclis üzerinden yaptıkları aramalarda santralden “Emniyet Müdürleri şu anda maça gittiler” yanıtı aldıklarını aktardı. Pir, söz konusu durumun devletin ahlakı ile alakalı olduğunu söyledi.

"Gardiyanlara silah verilecek"

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlâllerine de değinen Pir, cezaevi dış güvenliğinin normalde kolluk kuvvetlerinin elinde olduğunu ancak Anayasa teklifi ile "sivilleşme" adı altında gardiyanların görevlendirileceğini ve silah kullanma yetkisinin de gardiyanlara verilmek istendiğinin altını çizdi.

Pir, getirilmek istenen söz konusu anayasa ile ilgili, "Gardiyanlara silah da verilecek. Gardiyanlar içerde gerektiği zaman silah kullanma yetkisine sahip olacak. Kelepçe ile sevkiyat olacak. Türkçesi işkence yetkisidir bunun. İşkence yetkisi veriliyor gardiyanlara. Onlara soruşturma da açılamayacak. Yani Türkiye karanlık günlere gidiyor. Görüldüğü gibi" şeklinde konuştu.

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