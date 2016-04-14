HDP’li Zeydan: Nazlı Çelik savaş özendiriciliği yaptı; reyting oranlarını yükseltmek için eve bomba attılar!

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Yüksekova’da Star haber genel yayın yönetmeni Nazlı Çelik’in çektiği görüntüleri Meclis’e taşıdı. Zeydan, Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesinde Çelik’i savaş özendiriciliği yapmakla suçlarken “Operasyon süsü verilen yerde Türkiye halkları kanı üzerinden reyting oranlarını yükseltmek için bir evde bomba patlatılarak yerle bir edildiği görüntülerde de yansımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Yüksekova'ya giden spiker Nazlı Çelik'in yanında bomba patladı

Önergesinde "6 Nisan 2016 günü Star haber genel yayın yönetmeni Nazlı Çelik sokağa çıkma yasağının olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesine operasyonlardan görüntüler almak için gitmiştir" diyen HDP'li Zeydan şu ifadelere yer verdi:

"Görüntüler alan ve 7-8 Nisan 2016 günlerinde Star TV ana haber bülteninde servis eden Nazlı Çelik'e çok sayıda JÖH ve PÖH timlerinin eşlik ettiği görülüyor. İddia edilene göre çatışma süsü verilen bir yerde, çatışma yaşanıyormuş gibi güvenlik güçleri hareket etmekte ve adı geçen gazeteci de bunu çekerek haber yapmıştır. Operasyon süsü verilen yerde Türkiye halkları kanı üzerinden reyting oranlarını yükseltmek için bir evde bomba patlatılarak yerle bir edildiği görüntülerde de yansımaktadır. Bir gazeteci, şiddeti özendirici, insani değerleri incitici, savaş kışkırtıcılığına araç olmamalıdır.”

Zeydan’ın soruları şöyle:

"Belli medya grupları dışında kalan gazetecilerin, TV'lerin çekim ve görüntü almasına neden izin verilmemektedir?

"Bir reyting haberi için evlerin bomba ile havaya uçurulması; toplumsal birlik, beraberlik ve barışın tesisini inşa etmek ile nasıl bağdaşmaktadır?

"Görüntülerin çekilmesi, servis edilmesi hangi ihtiyaç ve gerekçeden kaynaklanmıştır?

"Nazlı Çelik ve Star haber bültenine görüntülerin çekilmesi ve paylaşılması için hangi kurum ve kişiler izin vermiştir? Görüntülerin çekilmesine yönelik talep kimden olmuştur?

"Milletvekili, STK temsilcisi, kanat önderi ve seçilmişlere görüntü almak ve şehrin durumunu gözetlemek için neden izin verilmemektedir?

"Yerel medyaya uygulanan sansür, tehdit ve kapatmalar bakanlığınız bilgisi ve onayı doğrultusunda mı gelişmektedir?

"Ulusal çapta yayın yapan muhalif kanallar ve gazetecilere başvuruları halinde görüntü alma ve servis etme imkânı verilecek midir?

"Bazı yandaş medya gazetecilerinin daha önce yaşanan çatışmalı ortamdan dolayı askere gitmeyeceklerini (Rasim Ozan Kütahyalı) beyan etmelerine karşın, savaş kışkırtıcılığı yaparak Anadolu insanının fakir çocuklarını ölüme yollaması ikilemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Türkiye halklarının kanı üzerinden reyting yapılması hangi ahlaki, etik ve vicdani durumla örtüşmektedir?

"Çatışmalı ortamın olduğu yerlerde görüntüler çeken, servis eden DİHA muhabirleri ve gazeteciler neden tutuklanmaktadır?"