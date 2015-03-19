HDP'li Zenderlioğlu: Barajı yıkamazsak kıyamet kopacak

Hakkâri’deki Newroz programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kürsüye yöresel kıyafet ve Karadeniz yöresine ait keşandan atkıyla çıktı. Demirtaş, burada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklenerek, "Allahım bizi ve halkımızı senin gibilerin eline düşürmesin" dedi. Bitlis’teki Newrozda konuşan HDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu da "Haziran’da eğer bu parti barajı yıkmadıysa bu parti iktidara yeniliyorsa o gün kıyamet kopacak" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Hakkâri’de, DBP tarafından düzenlenen Newroz kutlamasına HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Hakkari Milletvekilleri Adil Zozani, Esat Canan, DBP’li belediye başkanları, HDP’li yöneticiler ve yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Newroza katılan misafirlet tanıtıldıktan sonra kürsüye HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş çıktı. Yöresel kıyafet ve boynunda Karadeniz yöresine ait keşandan atkıyla kürsüye çıkan Demirtaş, büyük alkışladı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 2013 Newroz’undaki çağrısını hatırlatan Demirtaş, 2015 Newroz’unun barış ve kardeşlik Newroz’u olacağını söyledi. Demirtaş, "Sayın Öcalan 2013’te bir çağrı yaptı. Bu çağrıyla Türkiye’de çözüm süreci, demokratik, barış arayışı başladı. Elbette o günden bu güne belki dağlarımızda silah sesi yok ve dağlarımızdan cenazeler gelmiyor. Ama halen bu topraklarda anneler ağlıyor. Halen sokaklarda gençler vuruluyor. Halen Rojava’da, Kobani’den cenazeler geliyor, halen annelerin gözyaşı durmadı. Maalesef birileri için barış gelmiş, olay bitmiş zannedilebilir. Ama biz daha barışın havasını teneffüs edemedik. Çünkü bizim için barış sadece silahların susması değildir. Barış aynı zamanda insanların kendi kültürüyle, diliyle, inancıyla ,yaşam tarzıyla özgürce korkmadan yaşayabilmesidir" dedi.

‘Allah halkımızı senin

gibilerinin eline düşürmesin’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Demirtaş, "Cumhurbaşkanına kalsa barış zaten gelmiş. ’Daha ne istiyorsunuz’ diyor. Biz senden bir şey istemiyoruz. Allah bizi ve bizim halkımızı senin gibilerinin eline düşürmesin yeter. Bunların anlayışları yukarıdan kendilerini sultan olarak, padişah olarak bize sanki sadaka dağıtır gibi daha ne verelim diyor. Sen kimsin ki bize ne veriyorsun. Biz senden bir şey istedik mi? Bizim anadilimiz anamızdan doğduğumuz gibi bizin hakkımızdır. Bakın dün Karadeniz’den arkadaşlarımız meclis grubumuzdaydı. Bugün Rize’nin poşisi omuzumda. Rize’nin selamları, Karadeniz’in selamları Hakkâri’ye ulaşıyorsa bizim bu ülkenin Cumhurbaşkanından isteyeceğimiz bir şeyimiz kalmamıştır. Senin Kürt sorunun bitmiş olabilir. Çünkü senin Kürdün Mehmet Metiner’dir. Sana bin kere helal hoş olsun. Onları al tepe tepe kullan" dedi.

7 Haziran’da yapılacak seçimlere de değinen Demirtaş, Türkiye’deki ezilenlere büyük bir zafer armağan edeceklerini söyledi. Demirtaş, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse Hakkari yok sayılarak gelinemeyeceğini herkes biliyor. O nedenle Karadeniz Hakkari el ele vermişse bu ülke kurtulmuş demektir. O yüzden Trakya Akdeniz’le el ele vermişse, bu ülkenin ezilenleri kurtulmuş demektir. Bizler AKP zihniyetinden umudunu kesen tüm halkın umudu olacağız" dedi. Newroz programı yerel sanatçıların konseriyle son buldu.

Demirtaş: Başbakan açıklamamı anlamamış

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın grup toplantısında yaptığı konuşmayı Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Twitter hesabından eleştirmesini de değerlendirdi. Gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş bu konuda şunları söyledi:

"Doğrusu Sayın Başkakan ya açıklamamı anlamamış, ya da anlamasına rağmen çarpıtmaya çalışmış. Ben AK partiyle kirli bir ittifak var demedim. Tam tersine kirli bir ittifak, kirli bir pazarlık yok dedim. Bunu söyleyenler çarpıtıyorlar dedim. Ama sayın Başbakan hiç kimse Ak Partiyi kirli ittifakla suçlayamaz deyip olayı anlamadığını ortaya koydu. Bir de ben sayın Cumhurbaşkanı başkan olmayacak. Onu yaptırmayacağız dedim. Tekrar da ediyorum. Bunu çok uzatacak da değilim. Bunu nasıl yapacağız. Seçimleri kazanarak yapacağız. Biz sandıkta çıkacak sonuçlarla Türkiye’de diktatörlük adı altında bir rejimi Türkiye’ye dayatmasına engel olacağız. Bunun neresi anti demokratik merak ediyorum. Asıl sayın Başbakan şunun cevabını verebilir mi. Bir Cumhurbaşkanı meydan meydan dolaşıp seçim çalışması yaparken ve bir partiye 400 milletvekili istiyorum diye açıkça siyasi bir tavır ortaya koyarken, anayasa suçu işlerken demokrasi oluyor da, biz onu eleştirince mi antidemokratik bir tutum oluyor. Doğrusu ülkemizin Başbakanı profesör, akademisyen ama galiba bu işlerden çok da anlamıyor gibi geliyor bana. Kendisi biraz siyasetin gerçekleri, siyasetin realitesi, halkın gerçekleriyle, halkın talepleri ve beklentileriyle haşir neşir olursa çok daha iyi anlayacak ne demek istediğimizi."

‘Barajı aşamazsak kıyamet kopacak’

Bitlis’te Sanayi Sitesi’nde düzenlenen Newroz programına yaklaşık bin kişi katıldı. Müzik eşliğinde bol bol halay çekilen Newrozda konuşan HDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, HDP’nin barajı geçeceğini ancak geçmemesi halinde kıyametin kopacağını söyledi. Milletvekili Zenderlioğlu,"7 Haziran’da eğer bu parti barajı yıkmadıysa bu parti iktidara yeniliyorsa o gün kıyamet kopacak. Kimse mağdur olmak istemiyorsa, bütün gücü ve varlığıyla sandığa gitmeli. O gün insani görevinizi, özgürlüğe olan talebinizi ve insanlığa olan borcunuzu gidin ödeyin. Newroz sadece baharın gelişi ve kardelenlerin başkaldırışı değil. Bizim için top yekün direniş ve başkaldırıdır" dedi.