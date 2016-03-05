HDP’li Yüksel: Kürt meselesi demokratik yollardan çözülmezse yeni nesil radikal olacak!

HDP'nin Washington Temsilcisi Mehmet Yüksel, güvenlik güçlerinin azınlıklara yönelik sürekli baskısı nedeniyle gelecek Kürt neslinin daha radikal olacağını ifade etti ve "Eğer Kürt meselesini demokratik yollardan çözemezsek, eminim ki gelecek Kürt nesli, çok radikal olacak. Yaşça büyük gençlerin daha radikal olduğunu şimdiden görüyoruz. Onlar, şimdiden siyasi yöntemlerin çözüm olmadığını düşünüyor” diye konuştu.

Sputnik’in haberine göre, HDP ve diğer muhalefet partilerinin ise çok sayıdaki talebe rağmen bu kampları ziyaret etme izni alamadığına dikkat çeken Yüksel, bu durumun, kamplarda başka bir şeyler yapıldığını gösterdiğini kaydetti.

IŞİD militanlarının geçen hafta Tel Abyad'da düzenlediği saldırıları da değerlendiren HDP temsilcisi, saldırının Ankara'nın ayarladığı militanlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti.

Yüksel, "Türkiye, militanların bazı çevre köylerden olduğunu iddia etti. Ancak o bölgede köy yok, sadece Türk ordusunun üssü ve kontrol noktası var. Türkiye, güneyden geldiğini de öne sürdü. Bu durumda birliklerin o bölgede saldırı düzenlemek için 40 kilometre mesafe kat etmeleri gerekirdi. Elde ettiğimiz bilgilere göre, Türkiye, bu militanları sığınmacı kamplarından aldı ve onları saldırı düzenlemek üzere silahlandırdı" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Tel Abyad bölgesinde IŞİD'in hafta sonu düzenlediği saldırılarda 43 YPG militanı ve 140 IŞİD militanı hayatını kaybetmişti.

Güneydoğu'daki operasyonlara ilişkin görüşlerini de aktaran Yüksel, güvenlik güçlerinin Cizre'de bir hafta içinde 137 kişiyi öldürdüğünü öne sürdü.

Diyarbakır'ın önemli ilçelerinden Sur'da ise 200'den fazla sivilin öldürüldüğünü iddia eden Yüksel, "Öldürülenlerin hepsi Kürt, hepsi sivil. Diri diri gömüldüler. Durum, her geçen gün daha kötüye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Yüksel, güvenlik güçlerinin azınlıklara yönelik sürekli baskısı nedeniyle gelecek Kürt neslinin daha radikal olacağını ifade etti: "Eğer Kürt meselesini demokratik yollardan çözemezsek, eminim ki gelecek Kürt nesli, çok radikal olacak. Yaşça büyük gençlerin daha radikal olduğunu şimdiden görüyoruz. Onlar, şimdiden siyasi yöntemlerin çözüm olmadığını düşünüyor."

Türkiye'nin IŞİD'i Kürtlere kıyasla daha iyi bulduğunu ve IŞİD'in daha düşük tehdit unduru olarak görüldüğünü de kaydeden Yüksel, "Türkiye için ilk tehdit Kürtler, ikincisi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad. Üçüncü tehdit ise IŞİD olabilir" diye konuştu.