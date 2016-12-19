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HDP'li Yıldırım'ın başkanlık sözlerine ilişkin Ayhan Bilgen'den açıklama

Yıldırım, "Başkanlığı ancak iki şartla destekleriz" demişti

19 Aralık 2016 21:04

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Siirt milletvekili Kadri Yıldırım’ın, Kürtlere statü ve anadilinde eğitim hakkının verilmesi koşuluyla HDP’nin başkanlık sistemine ‘Hayır’ demeyeceği yönündeki açıklamasıyla ilgili “Partimizin mevcut paketle ilgili tutumu nettir” dedi.

Yıldırım’ın K24 televizyonuna yaptığı açıklamanın tarihinin 9 Aralık olduğu belirtiliyor.

Kadri Yıldırım’ın açıklaması şöyleydi:

Ayhan Bilgen, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Milletvekilimiz Kadri Yıldırım’ın eski bir açıklamasından alıntı yapılarak haber yapılmıştır, partimizin mevcut paketle ilgili tutumu nettir.”

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