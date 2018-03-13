HDP'li Yıldırım'dan Afrin tepkisi: Havuz medyasının silahşorlarını savaşa gönderin ya da susturun!

AKP ve MHP’nin seçim ittifakı teklifi ve TBMM Genel Kurulu’ndaki çalışma takvimine ilişkin görüşmeler Afrin tartışmasıyla noktalandı.

HDP grubu adına söz alan Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, “ÖSO'nun Kürt halkıyla bir hesabı olabilir, vicdansızlıklar yapabilirler ama hepimizin çocukları olan, evlatları olan güvenlik güçlerimizin de oradaki halkın da büyük felaketler yaşamasına izin vermeyin” dedi.

“Çok istekli olan havuz medyasının silahşorlarını, yorumcularını, spikerlerini savaşa gönderin ya da onları susturun” diyen Yıldırım, “Yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği” sözleriyle kürsüden ayrıldı.

Genel Kurul’da HDP’li Hüda Kaya’dan sonra Behçet Yıldırım’ın

Afrin’e dikkat çektiği konuşmasında yaşananlar şöyle:

HDP GRUBU ADINA BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Teşekkürler Başkanım.

AKP'nin grup önerisi çalışma saatleri üzerine ama AKP'nin bu konuda sicili hiç de iyi değil çünkü her zaman görüyoruz, şu sıralarda 3 kişiyle, 5 kişiyle yasama faaliyetlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bugünkü kalabalığın nedeni, büyük haksızlıklara ve gasplara yol açacak, AKP ve saray için kurtuluş olarak görülen ittifak yasası; ittifak yasası için bugün burada fazla kalabalık bulunuyorsunuz, diğer zamanlar 3 kişi, 5 kişi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Geçenlerde biz bunun maalesef acı sonuçlarını gördük. Grubumuzdan Mahmut Toğrul'un Afrin üzerinde konuştuğunda ve Birleşmiş Milletler Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin dile getirdiği olaylar sanki başka bir yerden, başka bir yerin bildirisiymiş gibi sunuldu, arkadaşımız linç edilmeye kalkıldı. Orada demografik yapının değiştirilmesini bir tek biz değil, bağımsız dünya kuruluşları da söylüyor, Birleşmiş Milletler de söylüyor. Çocukların, sivillerin öldürüldüğünü herkes kabul ediyor, bir tek AKP kabul etmiyor.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Kim öldürüyor çocukları, kim; öldüren kim? Açıklamalara bak!

BEHÇET YILDIRIM (Devamla) - Askerlerimiz de ölüyor, sivillerimiz de ölüyor, herkes ölüyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım lütfen. Sayın milletvekilleri...

MÜCAHİT DURMUŞOĞLU (Osmaniye) - Askerlerimiz terörle mücadele yapıyor, terörle.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri...

BEHÇET YILDIRIM (Devamla) - Mahmut Toğrul'un görüşleri bir tek onun değil, benim de görüşüm. Tarafsız kurum ve kuruluşlar da bunu söylüyor.

Şimdi, ara verilince 40-50 kişinin 1 kişiye saldırmasını da millî ve yerli nasıl tarif ediyorsunuz, onu da anlamak mümkün değil.

Bu haksız ve hukuksuz Afrin saldırısı maalesef, iktidarı sağduyudan ve gerçeklerden uzaklaştırmış; baskı, şiddet, gözaltı, tutuklama ve hatta işten atmalarla toplum susturulmaya çalışılmaktadır. Bunun öyle bildiğiniz gibi toplumda fazla karşılığı yok. Adıyaman'a her gittiğimizde halkımızla bir araya gelip konuşuyoruz, bu savaşı destekleyeni henüz hiç görmedim. Savaşı destekleyenler iktidardan beklentileri, çıkarları olanlardır ve iktidarın kurmuş olduğu bu korku egemenliğine teslim olan kişilerdir. AKP tabanında da bizim bu savaşa karşı duruşumuzdan dolayı bizi kutlayan arkadaşlara da rastlıyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

KEREM ALİ SÜREKLİ (İzmir) - Ne diyorsun sen ya!

MÜCAHİT DURMUŞOĞLU (Osmaniye) - Terörle mücadele ediyoruz biz.

BEHÇET YILDIRIM (Devamla) - Şimdiye kadar Afrin'de çatışmalar ve bombalamalar kısmen kırsalda ve köylerde oluyordu ama bundan sonra şehirde olacağı için çok daha vahim sonuçlar doğurur diye düşünüyorum.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Hangi gözlükle bakıyorsun sen? Hangi gözlükle bakıyorsun da görmüyorsun?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen!

BEHÇET YILDIRIM (Devamla) - Buradan bir kez daha iktidara sesleniyorum: Bu savaşı durdurun, Kürtleri kazanın, onarılması imkânsız yıkımlara, olaylara fırsat vermeyin. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MÜCAHİT DURMUŞOĞLU (Osmaniye) - Adını koy, adını koy. Terörle mücadele yapıyor devlet.

BEHÇET YILDIRIM (Devamla) - Çete artıklarından Türkiye'mize bir fayda gelmez, onların kılavuzluğu ve vicdanıyla hareket etmeyin.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sen kimin kılavuzusun, sen?

BEHÇET YILDIRIM (Devamla) - ÖSO'nun Kürt halkıyla bir hesabı olabilir, vicdansızlıklar yapabilirler ama hepimizin çocukları olan, evlatları olan güvenlik güçlerimizin de oradaki halkın da büyük felaketler yaşamasına izin vermeyin. Çok istekli olan havuz medyasının silahşorlarını, yorumcularını, spikerlerini savaşa gönderin ya da onları susturun.

Savaş bir insanlık suçudur. Bunun acısını maalesef hep birlikte yaşıyoruz, yaşayacağız.

UĞUR AYDEMİR (Manisa)- Hadi oradan, hadi!

BEHÇET YILDIRIM (Devamla) - Hepimiz sizin gibi düşünmek zorunda değiliz. Sizler ülkenin geleceğini savaşta bulabilirsiniz, bizler barışta buluruz.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Savaş değil, terörle mücadele yapıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BEHÇET YILDIRIM (Devamla) - Bunları bu kürsüden ifade etmeyeceğiz de nerede ifade edeceğiz. Hoşunuza gider veya gitmeyebilir, dinlemek zorundasınız. (HDP sıralarından alkışlar)

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Yazıklar olsun, yazıklar olsun sana!

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Helal olsun bana.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Yazıklar olsun sana!

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Yaşasın Türk ve Kürt halkının kardeşliği!