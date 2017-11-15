HDP'li Yıldırım'a, tutuklu yargılandığı 2 davadan birinde tahliye

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, tutuklu olarak yargılandığı Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Gülser Yıldırım hakkındaki ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan açılan davanın ayrılmasına karar vererek, ‘suç işlemeye tahrik’ suçu yönünden ise sanığın tahliyesine hükmetti. Yıldırım\'ın ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan ayrılan dosyada tutuklu olması nedeniyle serbest bırakılmayacağı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP\'li Gülser Yıldırım hakkında 81 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Ancak dava, yetkisizlik kararı ile Mardin\'e gönderildi.

Yıldırım\'ın yargılanmasına devam edildi. Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün saat 10.00\'da görülmesi gereken duruşma, saat 14.00\'da görüldü. Duruşmaya, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile Gülser Yıldırım\'ın eşi Kamuran Yıldırım ve avukatları katıldı. \'Terör örgütü kurma ve yönetmek\', \'terör örgütü propagandası yapmak\', \'suç ve suçluyu övmek\', \'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\', \'suç işlemeye alenen tahrik\' ve \'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma\' iddiaları ile yargılanan tutuklu sanık Gülser Yıldırım ise Kocaeli 1 No\'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

\'SAĞLIKLI SAVUNMA YAPAMIYORUM\'

Dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Yıldırım hakkında \'Silahlı terör örgütü yönetme\' suçundan açılan davanın, bu dosyadan ayrılarak, aynı mahkemenin başka bir esasına kaydedildiğini söyledi. Daha sonra görüşünü açıklayan savcı, Yıldırım\'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Söz hakkı verilen Gülser Yıldırım ise Kürtçe yaptığı savunmasında bulunduğu cezaevinden yargılamaya katılmasının sağlıklı olmayacağını düşündüğünü belirterek, \"Bu nedenle mahkemede bizzat hazır bulunmak istiyorum. Savunma için süre talep ediyorum\" dedi.

BİR DAVADAN TAHLİYE EDİLDİ

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Gülser Yıldınm\'ın \'Suç işlemeye tahrik\' suçu yönünden tahliyesine karar verdi. Kararda, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse sanığın derhal serbest bırakılması için ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına, sanık avukatlarına beyanda bulunmak üzere önümüzdeki celseye kadar süre verilmesine karar verildi. Gülser Yıldırım\'ın bu dosyadan ayrılan \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\' suçundan tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, 28 Şubat\'ta olmayan hukuksuzlukların şimdi yaşandığını ileri sürerek, \"Hak ve adalet, Allah\'ın birer isimleridir. Hak ve adaletten caymamamız lazım. Nasıl ki bugün Adnan Menderes\'in idamını, 1980 darbesini ve 28 Şubat\'ı yargılayıp eleştiriyorsak, bir gün gelecek bugün yapılan haksızlıklar da yargılanacak ve hesabı sorulacaktır\" diye konuştu.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ise tahliye kararından mutlu olduklarını belirterek, \"Ancak başka bir davadan dolayı tutukluluk hali devam ettiği için kendisi tahliye edilemedi. Bunun için de üzüntülüyüz\" dedi.



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