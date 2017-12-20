HDP'li Yıldırım: ÖSO ile ulusal ordu kurmak için yaptığınız toplantı, Astana ve Cenevre sürecinin parçası mıdır?

İstanbul'da Suriyeli aşiretlerle yapıldığını belirten toplantıya tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “Bu aşiret ve kabilelerle İstanbul’da ÖSO ile ulusal ordu kurmak için yaptığınız toplantı, Astana ve Cenevre sürecinin parçası mıdır?” diye sordu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında konuşan HDP'li Yıldırım, “Şimdi, düşünün, İran, Irak, Rusya Türkiye’deki ileri gelenleri, aşiretleri toplarsa kendi ülkesinde ve 'Biz Türkiye’de bir ulusal ordu kurma adına bu toplantıları yapıyoruz' derse biz ne hissedeceksek Suriye de şu anda onu hissediyor” ifadelerini kullandı.

"Katliam adım adım hazırlandı"

19 Aralık’ta cezaevlerine düzenlenen ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ ve Maraş katliamının yıl dönümüne değinen Yıldırım, “Bugün 19 Aralık. Türkiye demokrasi tarihi açısından iki ayrı olaydan ötürü utanç verici bir gün. Birincisi, 19 Aralık 1978 günü Maraş katliamının başladığı, planlı olarak başlatıldığı günün yıl dönümü. O zaman da aynen bugün olduğu gibi vatanın ve vatan sevgisinin bütün toplumsal katmanlar arasında ortaklaştırılması bir yana ayrıştırıldığı bir süreçten geçmiştik. Sözüm ona vatan sevgisi adına, millet sevgisi adına, bir katliam planlı bir şekilde, adım adım hazırlandı” ifadelerini kullandı.

"İlçe binamız haydutça arandı"

HDP Kadıköy ilçe binasına polis baskını düzenlenmesine tepki gösteren Yıldırım “Bugün Kadıköy İlçe Başkanlığımızda, bina resmen haydutça, korsanca kapısı kırılarak kimseye haber verilmeden içeri giriliyor. Orada anahtar olduğu, “Bekleyin, kapıyı açalım” dendiği halde. Siyasi iktidarın partimize dönük bu siyasi soykırım operasyonunu da şiddetle kınıyorum” diyerek tepki gösterdi.