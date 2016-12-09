HDP’li Yıldırım: "Davutoğlu gidici" demiştik, aynı darbe size de gelecek!

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık görevini bırakması öncesi “Ahmet Davutoğlu gidecek” dediklerini hatırlatarak "Aynı darbenin size geleceğinden de şüpheniz olmasın. Bugünkü suskunluğunuz inanın size yönelimi engellemeyecektir” diye konuştu.

Muş, HDP ve DBP’li siyasetçilerin tutuklanmasına neden olan fezlekelerin, ‘FETÖ’den tutuklandıklarını söyleyerek "Mesele HDP olunca, mesele Kürt halkının demokrasi, özgürlük, barış mücadelesi olunca, bugün bile Cemaat ile iktidar ilişki kurmaktan imtina etmiyor" dedi.

Bütçe görüşmelerinin üçüncü gününde söz alan Yıldırım’ın ifadeleri şöyle:

Yabancı para yerine TL’yi teşvik etmekten söz eden Hükümet kendi ifadeleriyle, 5 mega projeyi; Osmangazi Köprüsü, Boğaz’ın üçüncü köprüsü, üçüncü havaalanı ve şehir hastanelerini hazine garantisiyle inşa etti. Bunların toplamı 23,7 milyar dolar. Halkın üç beş kuruşluk dolarını bozdurmasını isteyen iktidar aklı, bu ülkenin kaynaklarını “mega proje” adı altında yabancılara peşkeş çekmekten geri durmuyor.

"Farklı bir ekonomik gerçekle karşılaşmaları mümkün değildi"

Ayrıca asgari ücreti 1.300 liraya çıkardığımızla övünüyoruz ya; 1.300 TL’lik asgari ücret 1 Ocak'ta 451 dolardı, bugün 361 dolar ve yüzde 20’sini ilk on ayda kaybetti. Asgari ücretlinin hali bu. İstikrar sağlamayan ve içte, dışta kaos politikalarını öncelemiş olan iktidarın daha farklı bir ekonomik gerçeklikle karşılaşması mümkün değildi.

AKP iktidarı yıllar yılı herkesi ama herkesi, her iş için Pensilvanya’ya yönlendiren bir politik hat izledi. Siyasette yükselmek isteyenlerin yolu Pensilvanya’dan geçmek zorundaydı. Bürokraside yükselmek isteyenlerin yolu Pensilvanya’na geçmek zorundaydı. Zengin olmak, ihale almak isteyenlerin hepsi Pensilvanya’ya gitmek zorundaydı. Bu, iktidarın sistematik bir politikasıydı.

"Mesele biz olunca ortaklığınız tıkırında işliyor"

Mesele HDP olunca, mesele Kürt halkının demokrasi, özgürlük, barış mücadelesi olunca, bugün bile Cemaat ile iktidar ilişki kurmaktan imtina etmiyor. Cizre’de, Sur’da, Lice’de, Nusaybin’de, Şırnak’ta, Yüksekova’da o şehirleri yerle bir eden komutanların hepsi bu iktidarla birlikte çalıştı ama Cemaat üyesi olmaktan suçlanarak 15 Temmuz sonrası tutuklandılar. Milletvekillerimiz, belediye başkanı ve parti yöneticilerimiz, bunların savcılarının hazırladıkları dosyalar üzerinden tutuklandı. Mesele biz olunca ortaklığınız tıkırında işlemeye bugün bile devam ediyor.

"Davutoğlu için demiştik, sıra size de gelecek"

Aylar önce biz "Davutoğlu gidici” deyince, Naci Bostancı’nın şu cümlelerini sıklıkla tekrarlamasını hiç unutmuyoruz; “Size buradan ekmek çıkmaz. Asla partimizin içinde böyle bir şey yok” diye buradan defalarca söylediniz. Ama biz, seçimle gelen Davutoğlu’nun bir darbeyle gidişini göre göre burada dile getirdik. Aynı darbenin size geleceğinden de şüpheniz olmasın. Bugünkü suskunluğunuz inanın size yönelimi engellemeyecektir.