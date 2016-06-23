HDP’li Yıldırım: 21 yıl akademisyenlik, 4 yıl bürokratlık yaptım; ne işim olur silahla?

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım hakkında çıkan iddialara TBMM Genel Kurulu’nda yanıt verdi. Geçtiğimiz hafta seçim bölgesinde aracının hukuksuz biçimde durdurularak 45 dakika bekletildiğini anlatan Yıldırım, Muş Valisi’nin bir basın bildirisiyle aracında silah taşıdığı iddialarının ortaya atıldığını söyledi. “Hava şartlarından ötürü ceketsiz, gömlekliydim. üzerimde bırakın bir silahı, bir çakı dahi bulunamazdı” diyen Yıldırım, Hayatımın hiçbir evresinde, ne silaha ne yasa dışılığa bulaşmadım. Yirmi bir yıl akademisyenlik yaptım, dört yıl bürokratlık yaptım, ne işim olur silahla benim?” dedi.

HDP basın bürosundan yapılan Yıldırım’ın açıklama ışöyle:

“Geçen hafta haksız, hukuksuzca, bir milletvekilinin dokunulmazlığı tanınmayarak aracımın önü kesildi. Bunu Muş TEM Şube Müdürü, Emniyet Müdür Yardımcısına iletmeme rağmen. Yasayı çiğneyen bu uygulamalarını yargıya taşıdığım ve suç duyurusunda bulunduğum için bugün Muş Valisi aşağılık bir basın bildirisiyle… Ortada senet yok, sepet yok, ispat yok; neymiş, ben aracımla silah taşımışım.

"Bir defa, hava şartlarından ötürü ceketsiz, gömlekliydim. Aşağı indim, kırk beş dakika onlarla birlikte kaldım, aracım orada; üzerimde bırakın bir silahı, bir çakı dahi bulunamazdı.

"İkinci bir husus: Söz konusu Valiliğin, özellikle, tam bir hafta önce, kendi web portalında açıklamasını şu açıdan manidar buluyorum: Ben suç duyurusunda bulunduktan sonra bir savunma mekanizmasını, iftirayı da işin içine bulaştırarak yapmış olmaları benim için manidardır. Çünkü ben, neden kırk beş dakika yasaya aykırı bir biçimde durdurulduğuma dair suç duyurusunda bulundum.

"Onun üzerine böyle ucuz bir savunma refleksiyle bunu yapmış olmasını ben manidar buluyorum. Hayatımın hiçbir evresinde, ne silaha ne yasa dışılığa bulaşmadım. Yirmi bir yıl akademisyenlik yaptım, dört yıl bürokratlık yaptım, ne işim olur silahla benim?

"İşlediği suçun, günahının hesabını veremeyenler iftira atıyor.”