HDP'li Yiğitalp, cezaevlerindeki disiplin cezaları ile ilgili önerge verdi

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, cezaevlerinde bulunan kadın, çocuk, hasta ve disiplin cezaları nedeniyle şartlı tahliyesi iptal edilen tutuklularla ile ilgili Adalet Bakanı Abdullah Gül’ün cevaplaması istemiyle 4 adet soru önergesi verdi.

"Basında yer alan haberlere göre; OHAL ile birlikte 3 kere hücre cezası almış siyasi mahpusların, özellikle de şartlı tahliye tarihleri yaklaşan siyasi mahpusların şartlı tahliyelerinin engellendiği belirtilmektedir" diyen Yiğitalp'ın Bakan Gül'ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde yer alan sorular şöyle:

"Bu minvalde, 15 Temmuz 2016 - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında:

Türkiye cezaevlerinde şartlı tahliye başvurusu yapan kaç mahpus vardır?

Şartlı tahliye başvurusu yapan kaç mahpusun başvurusu kabul edilmiştir?

Şartlı tahliye başvurusu yapan kaç mahpusun başvurusu ret edilmiştir?

Şartlı tahliye başvurularının reddedilme gerekçeleri nelerdir?

Cezaevi yönetimleri tarafından keyfi disiplin cezaları verilerek mahpusların şartlı tahliye haklarının engellendiği iddiası doğru mudur?

2018 yılı Mart ayı itibarı ile Türkiye cezaevlerinde kalan:

Kaç çocuk vardır? Bu sayının cinsiyete ve yaşa göre göre dağılımı nedir?

Çocuklardan kaçı tutuklu, kaçı hükümlüdür?

Tutuklu çocukların sayısının isnat edilen suçun tanımına göre dağılımı nedir?

Hükümlü çocukların sayısının işlediği suçun tanımına göre dağılımı nedir?

Türkiye’de çocukların kaldığı kaç tip cezaevi/eğitim evi/ıslah kurumu vardır?

Bunların çeşit ve sayıya göre dağılımı nedir?

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Kaç kadın vardır?

Kadınlardan kaçı tutuklu, kaçı hükümlüdür?

Tutuklu kadınların sayısının isnat edilen suçun tanımına göre dağılımı nedir?

Hükümlü kadınların sayısının işlediği suçun tanımına göre dağılımı nedir?

Kaç hamile kadın vardır?

Kaç kadın çocuğu/çocukları ile birlikte kalmaktadır?

Annesi ile kalan kaç çocuk vardır? Bu çocukların cinsiyet ve yaşa göre dağılımı nedir?

Kadınların kaldıkları cezaevleri çocukların yaşam şartlarına uygun mudur?

Kadınların kaçı çocuğu ile girip daha sonra çocuğunun ailesi tarafından alınmasını istemiştir? Bu kadınların çocuklarını verme gerekçeleri nelerdir?

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Kaç mahpusun Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından verilmiş “cezaevinde kalamaz” raporu vardır?

ATK tarafından verilen “cezaevinde kalamaz” raporuna istinaden tahliye edilen kaç mahpus vardır?

ATK tarafından verilen “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen tahliye edilmeyen kaç mahpus vardır?

ATK tarafından verilen “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen tahliye edilmeyen ve cezaevinde hayatını kaybeden kaç mahpus vardır?

ATK tarafından verilen “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen aldığı disiplin cezaları dolayısıyla tahliye edilmeyen kaç mahpus vardır?

Engelli raporu bulunan kaç mahpus vardır? Bu mahpusların engellilik oranı, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nedir?