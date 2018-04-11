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HDP'li vekillerin sadece binde 3.5'i Demirtaş'ı ziyaret edebildi

Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinden itibaren Edirne F tipi Cezaevi'nde bulunuyor

11 Nisan 2018 16:14

Hülya Karabağlı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım  2016 tarihinden itibaren Edirne F tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, HDP’li milletvekillerinden sadece binde 3.5’i ziyaret edebildi.

Adalet Bakanlığı’nın, HDP’nin  görülme talebini içeren 2 binin üzerindeki başvurusundan Demirtaş’ı  sadece 7 milletvekiline izin verdiği  öğrenildi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu konuda TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığı’nın  HDP'nin tutuklu milletvekileri ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek için yaptıkları başvurulara yanıt verilmediğini, ancak  diğer partilerin milletvekillerine izin verildiğini belirtmişti.

Beştaş, “"Bizim rehin tutulan Demirtaş ve Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerimizle ilgili taleplerimiz devam edecek. Görüşmek için her hafta başvurmaya devam edeceğiz. AKP sözcülerine şu çağrıda bulunuyoruz; Adalet Bakanlığında bulunan dilekçelerimizi çıkın kamuoyuna açıklayın." ifadesini kullandı.

HDP’li 9 milletvekili cezaevinde

9 milletvekili cezaevinde olan HDP’de Figen Yüksekdağ ve Ferhat Encü’nün milletvekilliği cezaevinde düşürüldü. Vekilliği düşürülen vekil sayısı ise 7.

HDP’nin cezaevinde olan milletvekilleri şöyle:

1.Selahattin Demirtaş
2.Figen Yüksekdağ
3.Gülser Yıldırım
4.Ferhat Encü
5.Abdullah Zeydan
6.Çağlar Demirel
7.Selma Irmak
8.İdris Baluken
9.Burcu Çelik
Milletvekillikleri düşürülenler şöyle.
1.Nursel Aydoğan
2. Faysal Sarıyıldız
3. Figen Yüksekdağ
4. Ferhat Encü
5. Tuğba Hezer Öztürk
6. Besime Konca
7. Leyla Zana
8. Ahmet Yıldırım
9. İbrahim Ayhan

Davaları süren milletvekilleri de şöyle:

İdris Baluken, Lezgin Botan, Çağlar Demirel, Behçet Yıldırım, Yeyla Birlik, Abdullah Zeydan.
 Hakkari Milletvekili Selma Irmak:  Örgüt propagandası suçundan 2 buçuk yıl cezası İstinaf  Mahkemesi tarafından onayladı.
Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir: Polise hakaret suçundan İstinaf Mahkemesi tarafından 1 yıl 5 ay 15 günlük cezası onaylandı. 


 

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