HDP'li vekillerin sadece binde 3.5'i Demirtaş'ı ziyaret edebildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden itibaren Edirne F tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, HDP’li milletvekillerinden sadece binde 3.5’i ziyaret edebildi.

Adalet Bakanlığı’nın, HDP’nin görülme talebini içeren 2 binin üzerindeki başvurusundan Demirtaş’ı sadece 7 milletvekiline izin verdiği öğrenildi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu konuda TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığı’nın HDP'nin tutuklu milletvekileri ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek için yaptıkları başvurulara yanıt verilmediğini, ancak diğer partilerin milletvekillerine izin verildiğini belirtmişti.

Beştaş, “"Bizim rehin tutulan Demirtaş ve Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerimizle ilgili taleplerimiz devam edecek. Görüşmek için her hafta başvurmaya devam edeceğiz. AKP sözcülerine şu çağrıda bulunuyoruz; Adalet Bakanlığında bulunan dilekçelerimizi çıkın kamuoyuna açıklayın." ifadesini kullandı.

HDP’li 9 milletvekili cezaevinde

9 milletvekili cezaevinde olan HDP’de Figen Yüksekdağ ve Ferhat Encü’nün milletvekilliği cezaevinde düşürüldü. Vekilliği düşürülen vekil sayısı ise 7.

HDP’nin cezaevinde olan milletvekilleri şöyle:

1.Selahattin Demirtaş

2.Figen Yüksekdağ

3.Gülser Yıldırım

4.Ferhat Encü

5.Abdullah Zeydan

6.Çağlar Demirel

7.Selma Irmak

8.İdris Baluken

9.Burcu Çelik

Milletvekillikleri düşürülenler şöyle.

1.Nursel Aydoğan

2. Faysal Sarıyıldız

3. Figen Yüksekdağ

4. Ferhat Encü

5. Tuğba Hezer Öztürk

6. Besime Konca

7. Leyla Zana

8. Ahmet Yıldırım

9. İbrahim Ayhan

Davaları süren milletvekilleri de şöyle:

İdris Baluken, Lezgin Botan, Çağlar Demirel, Behçet Yıldırım, Yeyla Birlik, Abdullah Zeydan.

Hakkari Milletvekili Selma Irmak: Örgüt propagandası suçundan 2 buçuk yıl cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onayladı.

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir: Polise hakaret suçundan İstinaf Mahkemesi tarafından 1 yıl 5 ay 15 günlük cezası onaylandı.





