HDP'li Vekiller Yüksekova'da halk toplantısına katıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Bedia Özgökçe ve Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, HDP ve DBP\'nin Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi\'nde organize ettiği halk toplantısına katıldı.

HDP ve DBP Yükseva ilçe örgütlerinin , HDP ilçe binasında organize ettiği halk toplantısına katılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, konuşmasında hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani\'yi rahmetle andıklarını söyledi. İktidarı eleştiren Kaya, \"Onun mücadelesi bizim özgürlük mücadelemize ışık tutacak. Türkiye\'de neredeyse her gün imam hatipler inşa ediliyor, ancak ahlaki gidişat daha da kötüye gidiyor. Türkiye\'de ahlakın kredisi bitmiştir\" dedi.

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