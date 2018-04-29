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BBC Türkçe

HDP'li vekiller: Demirtaş'ın kararını üzüntü ama saygıyla karşılıyoruz

Diyarbakır'da iki günlük bir toplantı gerçekleştiren HDP milletvekilleri, yayınladıkları sonuç bildirisinde Selahattin Demirtaş'ın yeniden eş başkanlığa aday olmamasını "üzüntü ama saygıyla karşıladıklarını" açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

HDP'li milletvekilleri Diyarbakır'daki iki günlük toplantılarının ardından bir sonuç bildirisi yayınladı.

4-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen toplantının HDP Genel Merkezi tarafından yayınlanan sonuç bildirisinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın genel başkanlığa tekrar aday olmama kararının "üzüntü ama saygıyla karşılandığı" belirtildi.

2018'in Türkiye'nin geleceği için belirleyici bir yıl olacağı tespitinin yer aldığı bildiride 2018'in "parlamentoda ve parlamento dışında faşizmin kurumsallaşmasına karşı dramatik mücadelelerle dolu geçeceği" ifade edildi.

Cezaevinde siyasi tutukluların serbest bırakılması ve tek tip kıyafet uygulamasının geri çevrilmesi içim, yoksulluk ve yolsuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirten HDP'li vekiller, "yeni arkadaşlarla, yeni bir heyecanla yola devam etmek için bu kongrede Eş Genel Başkanlığa aday olmama' kararını üzüntü ama saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili yoldaşımızın siyasi rehinelik koşullarında uzun ve ciddi bir muhasebeyle ulaştığı bu karara büyük bir değer biçiyoruz.

"Selahattin Demirtaş, sadece bugüne kadar yaptıklarıyla değil, yapmaktan feragat ettikleriyle de Türkiye'nin demokratik siyasetine dünya çapında katkıda bulunarak, kendisiyle birlikte partimize de tarihsel bir değer kazandırmış; partimizin ve demokratik siyasetin önemli bir dönüm anında.

"11 Şubat'ta bütün HDP'liler Türkiye'nin her bir yanından Ankara'ya akacak, barış, özgürlük, kardeşlik ve faşizme karşı büyük bir direniş mesajı verecektir."

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