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HDP'li vekiller Çağlar Demirel ile Besime Konca tutuklandı!

HDP'nin tutuklanan milletvekili sayısı 12'ye çıktı

Çağlar Demirel, Besime Konca

13 Aralık 2016 14:37

Gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklandı. 

HDP'nin tutuklanan milletvekili sayısı 12'ye çıktı. 

Demirel'in tutuklanmasıyla HDP'de grup başkanvekili kalmadı. Bir diğer grup başkanvekili İdris Baluken de 4 Kasım'da yapılan operasyon sonrası tutuklanmıştı.

Besime Konca'ya ikinci gözaltı

Demirel, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile birlikte gözaltına alınmıştı. Konca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı. Konca, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

"İşkence gördüm"

Konca, gözaltı sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

"Örgüt üyeliği veya örgüt propagandası, özgürlük, demokrasi örgüt propagandası ise biz bu suçu her zaman işleyeceğiz. Tutuklayarak, işkence yapılarak mahkemelere getirmek değil, Diyarbakır'dan buraya getirildiğim süre içerisinde her türlü tehdit, her türlü fiziki işkence ile karşı karşıya kaldım. Darp edildim, zorla kelepçelendim, her türlü özel savaşın özel harekât timlerinin sitelerinde paylaştığı müzikler dinleterek buraya kadar getirildim."

 

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