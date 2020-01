Serbest bırakılan HDP’li vekil: İşkenceye maruz kaldım

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, dövüldüğünü ve zorla kelepçelendiğini söyledi. Konca, "Diyarbakır'dan buraya getirilene kadar her türlü tehdit ve işkence ile karşı kaşıya kaldım" dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre adliye çıkışında yaptığı açıklamada, serbest bırakılmasının kendisi için hiç bir anlam ifade etmediğini, iradelerinin topyekûn rehin alındığını ileri sürdü. Besime Konca şunları söyledi:

"Eş başkanlarımız cezaevinde rehindir. Türkiye'nin demokratikleşmesini istemeyen bir iradeyle karşı karşıyayız. Bu da bizlere operasyonlarla bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ve referandumun hazırlıkları yapılıyor. İşte bizleri gözaltına alınca linç ederek kelepçeleyerek sonuç alınacağını, Türkiye kamuoyuna faşizmi, milliyetçiliği, ekonomik krizi örtbas edeceğini düşünüyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Partimizin ortak bir tutumu var, kürsüde ne söylediysek, meydanlarda ne söylediysek, mahkemelerde de bunları söyleriz. Bugün anayasaların, yasaların, Anayasa Mahkemesi'nin yok sayıldığı, hiçe sayıldığı ve kabul edilmediği bir siyaset gerçekliğinde biz de burada yargılanıyoruz, mahkemeye götürülüyoruz gibi bir anlayışı kabul etmiyoruz.”

“Suç teşkil edecek bir şeyim yok”

HDP Milletvekili Besime Konca, politik gerekçeyle gözaltına alındığını belirterek, "Politik gerekçeyi de algı operasyonu olarak sınırlandırmışlar. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Benim için suç teşkil edecek hiçbir şey yok. Demokrasi adına, özgürlük adına, yaşam adına, acılar ve sevinç adına bu halk neyi yaşıyorsa, bu halk neyi hissediyorsa yanında olmuşsam onur duyarım, gurur duyarım" dedi.

“İşkenceye maruz kaldım”

Besime Konca açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Örgüt üyeliği veya örgüt propagandası, özgürlük, demokrasi örgüt propagandası ise biz bu suçu her zaman işleyeceğiz. Tutuklayarak, işkence yapılarak mahkemelere getirmek değil, Diyarbakır'dan buraya getirildiğim süre içerisinde her türlü tehdit, her türlü fiziki işkence ile karşı karşıya kaldım. Darp edildim, zorla kelepçelendim, her türlü özel savaşın özel harekât timlerinin sitelerinde paylaştığı müzikler dinleterek buraya kadar getirildim."