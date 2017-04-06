HDP'li vekiller açlık grevinin 50. gününde Şakran Cezaevi'ndeydi

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinin 50. gününe giren Şakran Cezaevi’ndeydi. Cezaevinin T2 ve T4 bölümü yöneticileriyle görüşen Kürkçü ve Yiğitalp, cezaevi kampüsü önünde yaptıkları açıklamada açlık grevlerinin kritik bir aşamaya geldiği kaydedildi.

Şakran kampüsünde bulunan T2 ve T4 cezaevleri müdürleri ve diğer yöneticileri ile görüşerek açlık grevlerinin hayati aşamaya geldiği konusundaki uyarıyı paylaştıklarını aktaran Ertuğrul Kürkçü, "Durumun ciddiyetini onların da kavradıklarını gördük. Görüştüğümüz yetkililer cezaevine ilişkin olan taleplerin aslında inkar edilmediğini, zaten cezaevindeki uygulamanın bu yönde olduğunu bize aktardılar. Şikayetleri tekrar etmemize rağmen bu iki cezaevinde de bu şikayetleri gerektiren bir durum olmadığını ifade ettiler" dedi.

"PKK sanıkları birbirlerini bıçaklamaz, o yüzden tecrit uygulamayız ama slogan attıkları için hücre cezası veriyoruz"

Cezaevi yönetiminin şikayet gerektiren bir durum olmadığını ifade etmesine ilişkin "Bizi bir çözümsüzlük noktasına getiriyor" diyen Kürkçü, cezaevi idaresinin söylediğinden daha fazla bir durum olması gerektiğini kaydetti. Darp, şiddet, çıplak arama, ayakta sayım, gece uykudan uyandırarak sayım yapma, telefon görüşmelerinin dinlenmesi, kesilmesi ya da hiç verilmemesi, görüşlerin sürelerinin kısıtlanması, görüşlere müdahale, avukat görüşlerinin sınırlanması, hücre cezası gibi cezaevinde yaşananları aktardı. Şikayetlerin şahsi olarak kabul edildiğini vurgulayan Ertuğrul Kürkçü kendilerine "PKK sanıkları hiç bir zaman birbirlerini bıçaklamaz, yaralamaz o yüzden tecrit uygulamayız ama slogan attıkları için onlara hücre cezası ya da görüşten men cezası veriyoruz. Biz bunları yapmaya mecburuz” dendiğini anlattı.

"Mesele siyasidir" denilerek Ankara’da bakanlıkla yapılacak görüşmeye yönlendirildiğini söyleyen Kürkçü, "Bugün açlık grevinde 50. günü geride bıraktık ve bugün itibariyle cezaevi yönetimlerinden bir yaklaşım alamadığımızı ifade edebilirim. O yüzden endişemiz devam ediyor ve çözüm için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp de "Bu aşamada açlık grevlerinin talepleri insanlık onurunun olmazsa olmaz talepleri. Bu talepler için 50.gününe geldiğimiz açlık grevleri siyasetin cezaevlerine uygulanan politik yaklaşımlarının bir eseridir. Gece saatlerinde koğuşlara girilmemesi, ayakta sayım alınmaması gibi olmaması gereken şeylerin karşısında insanlar açlık grevlerine duruyor. Bu aslında bir insanlık ayıbıdır" dedi.

Adım atacak tek merci hükümet

Kritik bir eşikte olduklarını kaydeden Yiğitalp, çok basit çözümler getirilmesi gereken taleplere rağmen herhangi bir karşılık alamadıklarını söyledi. Merkezi bir politikanın izlendiğine dikkat çeken Yiğitalp, "Zamanla yarışıyoruz, hızlıca bu kadar insani talepler karşısında adım atılması gerekir. Adım atacak tek merci hükümettir. Hükümet ve Adalet Bakanlığı’nın bir an önce cezaevlerine insanlık onuruna yaraşır uygulamalara dönülmesi konusunda talimat vermesi gerekir" diyerek kamuoyunu duyarlılığa davet etti.