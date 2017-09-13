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Politika

HDP'li vekile "Devlet benim" diyen polise 'FETÖ' suçlaması; 15 yıl hapsi isteniyor

Polis memurunun Bank Asya’da hesapları, iki ayrı telefonundan ByLock tespit edildiği belirtildi

13 Eylül 2017 14:08

HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın önünü kesip “Devlet benim” diyen polise ‘FETÖ’ suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası istendi.

Batman’da 29 Aralık 2015 tarihinde HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın da aralarında bulunduğu bir grup yürüyüş düzenlemişti.

Yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba polis müdahale etmişti.

Müdahale esnasında Mehmet Ali Aslan’ın önünde H.C. adındaki komiser havaya ateş etmişti.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı 15 Temmuz darbe girişimi kapsamındaki soruşturmada tutuklanan ve daha sonra ihraç edilen polis H.C.’nin iddianamesi Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, komiserin Bank Asya’da hesapları, iki ayrı telefonundan ByLock tespit edildiği belirtildi.

H.C. hakkında ise ‘Silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme, terörizminin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefetten’ 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

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