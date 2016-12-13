HDP'li vekil Fransa'da bir kentte 'Onur Vatandaşı' olacak

Yürütülen 'terör' soruşturmalarında ifade vermeye gitmediği için hakkında gözaltı kararı bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Champigny kenti komünist belediye başkanı tarafından şehrin "Onur Vatandaşı" yapılacak.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Le Parisien gazetesinden aktardığı habere göre, Cizre ile 'kardeş şehir' prosedürünü, Cizre şehri 'kalmadığı' için durdurduklarını söyleyen Champigny şehri komünist partili belediye başkanı Dominique Adenot, "ezilen halklar ile dayanışma politikaları" ışığında Fransa'da bulunan HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "Champigny şehri onur vatandaşı" yapılacağını söyledi.