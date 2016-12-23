HDP'li vekil, Anayasa Komisyonu'nu için Noel tatili istedi

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin sürdüğü Anayasa Komisyonu Başkanlık Divanı’ndan yarın Hristiyan alemi için İsa’nın doğuşu olduğu inanışı sebebiyle kutlanan 25 Aralık günü nedeniyle Noel bayramı molası verilmesi önerisinde bulundu. AKP, CHP ve HDP’de 5 Hristiyan milletvekili olduğunu hatırlatan Dora, "Türkiye'nin değişmesi anlamında, hem Hristiyan âleminin bayramını kutlamak hem de 25’i pazar günü Komisyonu da tatil etme önerisini, Başkanlık Divanına ve bütün vekillerimize bu vesileyle öneriyorum” dedi. Dora’nın Noel tatili önerisine AKP’li komisyon Başkanı Mustafa Şentop’un bugünkü toplantıda yanıt vermesi bekleniyor.

HDP’li Erol Dora’nın komisyondaki konuşması şöyle:

"25 Aralık bizim Doğuş Bayramımızdır, yani Hristiyan âleminin İsa’nın doğuşuyla ilgili Noel Bayramı’dır. Tabii, vekillerimiz de çok yorulmuşlardır ve şu anda da benim bildiğim kadarıyla, Ak Parti’de de, CHP’de de, Halkların Demokratik Partisinde de… Ki bu Meclisin ilk, özellikle Demokrat Partiden sonra ilk Hristiyan vekili ben oldum 2011 seçimlerinde, bunu da vurgulamak istiyorum. Bu, Türkiye açısından çok önemli bir aşamadır.

"Meclis’te 5 Hristiyan milletvekili var"

"2015 seçimlerinde -benim bildiğim kadarıyla- şu anda da fiilî olarak 5 Hristiyan vekilimiz değişik partilerde şu anda parlamentoda görev almaktadır, bu da Türkiye'nin bu anlamda gitgide olumlu bir seyir izlediğinin de bir göstergesidir. Osmanlı Mebusan Meclisini de incelediğimizde, orada da bugün Türkiye'de var olan bütün farklı inançların, etnik grupların, milletvekillerinin de var olduğunu, Meclis-i Mebusan tutanaklarına girdiğinizde açıkça görebiliyorsunuz. Bu anlamda, eğer tabii ki Başkanlık Divanı ve sayın Hükûmet yetkilileri de uygun görürlerse ve diğer vekillerimiz ve diğer partilerimiz de, aslında, özellikle pazar günü bir ara verebilirsiniz. Hem milletvekillerimizin dinlenmesi hem de Hristiyan âleminin bir bayramıdır, bu da Türkiye'nin, bu anlamda, aslında vatandaşlar arasında ayrım yapmadığının…

"Buradan da hem Meclis Başkanı'na hem de Hükûmet yetkililerine, bu tür dönemlerde, her zaman, işte Ramazan Bayramı’nı, Kurban Bayramı’nı, bütün bayramları da hepimiz kutluyoruz, kutlamamız gerekir. Bu anlamda, Türkiye'nin değişmesi anlamında, hem Hristiyan âleminin bayramını kutlamak hem de 25’i pazar günü Komisyonu da tatil etme önerisini, Başkanlık Divanı'na ve bütün vekillerimize bu vesileyle öneriyorum.

MUSA ÇAM (İzmir) – Bir gün mü Sayın Dora?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Bir gün önce de olur tabii.

EROL DORA (Mardin) – Üç gündür efendim, ama Komisyon açısından bir gün, tabii ki bizim için yeterli olabilir. Üç gündür normalde.