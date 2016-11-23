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Politika

HDP’li Tuğba Hezer Öztürk’e ömür boyu hapis istemi

Hakkında yakalama kararı bulunana HPD Van Milletvekili Öztürk yurt dışında bulunuyor

23 Kasım 2016 16:33

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 48 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan ve halen yurt dışında bulunan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalarla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

3 sayfalık iddianame Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. İddianamede Öztürk’ün, terör örgütü propagandası yaptığı, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı, yasaya aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlediği, yönettiği ve ve bunların hareketlerine katıldığı, silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçebişye hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 48 yıla kadar hapis cezası istendi.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüsekdağ dahil 10 HDP milletvekili tutuklanmıştı.

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