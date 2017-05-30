HDP’li Tuğba Hezer için ‘Hazırlık Komisyonu’ kuruldu

Meclis Karma Komisyonu, devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi gündeme gelen HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer için Hazırlık Komisyonu kurdu.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, Meclis Anayasa ve Adalet komisyonlarının birleşmesinden oluşan Karma Komisyon toplandı. Toplantıda Meclis Başkanlık Divanı’nın, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi vardı.

Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, Karma Komisyon’da 1998’de de benzer bir konunun gündeme geldiğini hatırlattı, üst üste Genel Kurul’un 5 birleşimine katılmayan üyenin milletvekilliğinin düşürülmesine yol açtığını içeren mevzuatı hatırlattı. Şentop, Öztürk’le ilgili bir hazırlık komisyonu kurulacağını söyledi.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da söz konusu usule geçilmesi açısından bir engel bulunmadığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Biz esas olarak bu süreçte bir ilkeler manzumesi oluşturulması gerektiğini gördük. Kuralları belli ilkeler önem taşıyor, aksi keyfiliğe yol açar. Aynı durumdakilere aynı kuralların uygulanacağı bir eşitlik olmalı. Devamsız milletvekilleriyle ilgili bir örnek uygulama oluşturulmalı. Konjonktüre uygun değerlendirmeler ilerde keyfi uygulamalara yol açabilir" diye konuştu.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da kurulların herkese eşit olarak uygulanması gerektiğini söyledi. Beştaş, bütün parti gruplarının devamsızlık dahil, milletvekilliğinin dokunulmazlığıyla ilgili bir düzenlemeyi acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Hazırlık Komisyonu kurulması için AKP, CHP ve HDP’li üyeler arasından partilerin sandalye sayısına göre üye belirlendi. Buna göre, AKP'den Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, CHP’den Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, HDP’den Mardin Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan Hazırlık Komisyonu üyeleri yarından itibaren çalışmaya başlayacak.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın sağlık gerekçesiyle Meclis’ten izin talebi Genel Kurul’da görüşülecek. Salı günü yapılacak Genel Kurul’da bu talep reddedilirse Sarıyıldız’ın dosyası da Meclis Başkanlık Divanı üzerinden Karma Komisyon’a gönderilecek. Daha sonra Sarıyıldız için de ayrı bir hazırlık komisyonu kurulacak