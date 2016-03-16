HDP'li Tuba Hezer'in fezlekesi Meclis'e gönderildi

Başbakanlık, Ankara’da 17 Şubat'ta gerçekleşen patlamanın faili olan Abdülbaki Sömer’in taziye ziyaretine giden HDP Van Milletvekili Tuba Hezer hakkında hazırlanan fezlekeyi Meclis’e gönderdi.

Hezer hakkında "dokunulmazlığının kaldırılması" istemiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlık'a gönderilmişti.

Hezer, Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren Abdulbaki Sömer için İpekyolu ilçesindeki Esentepe Camisi'nde kurulan taziye yerini ziyaret etmişti.

Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından Hezer hakkında soruşturma başlatılmıştı. Fezleke hazırlayan başsavcılık, şüphelinin, üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle Anayasa'nın 83. maddesine istinaden, "dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulunmuştu. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Saray'daki muhtarlar buluşmasında HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili konuşmuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, TBMM'ye talimat vererek, "Gönder yargıya ne kararını verirse versin" demişti.



Erdoğan'ın bu sözlerinden çok kısa bir süre sonra, Tuğba Hezer'in dokunulmazlık dosyası Adalet Bakanlığı'ndan Başbakanlık'a gönderildi.