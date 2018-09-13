HDP'li Toğrul: 2017'de 198 mevsimlik tarım işçisi hayatını kaybetti, 101'nin ölüm nedeni trafik kazası

HDP Gaziantep Milletvekili, TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul, çalışma, barınma-yaşam koşullarının ağırlığından dolayı her yıl onlarca mevsimlik tarım işçisinin yaşamını kaybettiğini söyledi. Trafik kazaları, zehirlenme, yılan-akrep sokması, güneş çarpması, iklimsel faktörler ve çok sık yer değiştirme gibi nedenlerin ölümlere neden olduğunu ifade eden Toğrul, geçen yıl tespit edilebildiği kadarıyla hayatını kaybeden 198 mevsimlik tarım işçisinden 101'inin ölüm nedeni trafik kazası olduğunu belirtti.

HDP'li Toğrul, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 2 Eylül'de yaşanan 2'si çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı kaza ile mevsimlik tarım işçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi.

Bir daha böylesi kazalar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Toğrul, "Türkiye'de mevsimlik tarım işçileri açısından yaşam, çok zor koşullar altında devam etmektedir. Her yıl, hasat mevsimine yakın zamanlarda, balık istifi kamyon kasalarında taşınan, beslenme ve barınma koşulları sağlanamayan, sağlık ve emeklilik güvencesinden yoksun, sosyal hakları olmayan bu insanlar çok düşük ücretler karşılığında uzun saatler çalışmaktadır" dedi.

Çalışma ve barınma-yaşam koşullarının ağırlığından dolayı her yıl onlarca mevsimlik tarım işçisinin hayatını kaybetiğini söyleyen Toğrul, "Ölümlere yol açan unsurların başında trafik kazaları, zehirlenme, yılan-akrep sokması, güneş çarpması, iklimsel faktörler var. Çok sık yer değiştirdikleri için trafik kazaları mevsimlik tarım işçilerinin en önemli ölüm nedeni. Geçen yıl tespit edilebildiği kadarıyla 198 mevsimlik tarım işçisi yaşamını yitirdi. Bunlardan 101'inin ölüm nedeni trafik kazası" diye konuştu.

Toğrul, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mevsimlik tarım işçilerine dayatılan güvencesiz ve güvenliksiz çalışma koşulları, traktörlerin, kamyonların kasalarında yahut minibüslere kapasitenin çok üstünde bindirilerek yaptıkları yolculuklarla başlıyor. Kullanılan araçların ulaşım aracı olmaması, işçilerin yolcu kapasitesini aşacak şekilde taşınması bu yaşanan hadiselere sebebiyet vermektedir.

Türkiye’nin her yerinde iş kazaları yaşanmaktadır. Türkiye’de iş güvenliği ve sağlığı kanunu var ancak uygulamada sorunlar olduğunu görüyoruz. Halen trafikte üstü açık kamyonlarla işçi taşınıyor. Ölümlü kazaların en çok meydana geldiği tarım işkolunda, yalnızca ağustos-eylül ayında, en az 59 işçi yaşamını yitirdi ve kentimiz olan Gaziantep’te ise son bir ay içerisinde yaşanan 2 farklı kazada 11 mevsimlik tarım işçisi vatandaşımızı kaybettik. Bu kazaların adı birer iş cinayetidir. Gaziantep’te işçiler, üstü açık kamyonet kasasında Antep fıstığı toplamak üzere tarlaya götürülüyordu. Hatta bazen fıstığın yüklendiği kamyonet veya traktörlerin üstüne bile işçi bindiriliyor. Bu, yakın zamanda olanlardan sadece birkaç örnektir.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik konusunda devlet tarafından ya da işveren tarafında sunulan hiçbir imkânı mevcut değildir. Mevsimlik işçilerin çalışma ve ücret koşulları son derece yetersiz olmakla beraber yaşadıkları ulaşım sorunlarına çözüm bulunmaması halinde daha çok can kaybı olacağı ortadadır.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin bütün sorunlarının ele alınarak çözüm bulunması gereklidir. Can güvenlikleri ile doğrudan ilgili olan ulaşım konusu ise acil çözüm bulunması gereken bir durumdur. Hükümetin mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına bütüncül bir çözüm sunamadığı ortada. Ancak en azından mevsimlik gezici tarım işçilerinin, göç döneminde yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi gerekmektedir. Kamyon ve traktör ile ulaşım kesinlikle yasaklanmalı. Araçlara kapasitesinden fazla işçi bindirilmemeli. Ulaşım konusunda sıkı denetimler getirilerek ve caydırıcı cezaların mutlaka verilmesi gerekmektedir. Göç alan ve göç veren yerler arasında ulaşım ile ilgili koordinasyon sağlanmalı, araç ve trafik güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılarak yaşanan trafik kazaları sonlandırılarak işçi ölümlerine engel olunmalıdır.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Barınma Koşullarını İzleme” birimleri oluşturularak yaşadıkları ve karşı karşıya oldukları iş kazaları ile ilgili raporlar oluşturulmalı ve ilgili birimlere ulaştırılmalıdır. Tarım aracılığı kayıt altına alınmalı ve sürekli yenilenmelidir. İşverenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri ısrarla takip edilmelidir."